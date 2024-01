Lewandowska ogłosiła, co myśli o aborcji. Jaśniej się nie da

Po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony piłkarz wraz z żoną i dziećmi na stałe zadomowił się w Hiszpanii. Anna Lewandowska świetnie odnalazła się w nowej rzeczywistości. 35-latka jest w trakcie realizacji kilku projektów w Katalonii, których efekty będzie można zobaczyć niebawem. W ostatnim wywiadzie dla portalu Business Insider Lewandowska przyznała, że obecnie pojawia się w Polsce zaledwie średnio raz w miesiącu. Mimo to nie zapomniała o naszym kraju, bacznie obserwując, co dzieje się m.in. na scenie politycznej.

Lewandowska zabrała głos w ważnych tematach. " Każda kobieta ma prawo decydować o swoim ciele"

W rozmowie ze wspomnianym źródłem Anna Lewandowska poruszyła wiele wątków. Wypowiedziała się m.in. o kryzysie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie czy planach na schyłek jego kariery. - Gdzie Robert zakończy karierę, to jeszcze się okaże [...] Chce pokazać jeszcze, na co go stać - przyznała 35-latka.

Oprócz kwestii sportowych i biznesowych celebrytka odniosła się również do tematów, które dotyczą wszystkich Polaków. Lewandowska nie ukrywa, że śledzi zmiany zachodzące w polskim rządzie, jednak jej poglądy np. w kwestii publicznych mediów pozostają niezmienne. - Chciałabym, by media publiczne działały w obiektywny i niezależny sposób, tak jak w innych europejskich krajach - powiedziała wprost Anna Lewandowska, deklarując również, że marzy o dokończeniu sprawy finansowania in-vitro przez państwo.

Z wypowiedzi żony kapitana reprezentacji Polski można wywnioskować, że marzy ona o kraju otwartym na wszelkie poglądy i gotowym na dyskusję. - Od każdego rządu oczekuję tego samego. Marzy mi się Polska, która jest krajem spokojnym, w którym nie ma tak wiele negatywnych emocji i kłótni. By nie była krajem zaściankowym i pełnym zakazów. Ludzie na świecie naprawdę widzą, co dzieje się w Polsce. Mamy przywilej, że żyjemy w demokratycznym kraju i powinniśmy - jako obywatele i politycy - szanować różnorodność swoich poglądów. Dyskutujmy ze sobą konstruktywnie, a nie destrukcyjnie - dodała.

Zdecydowaną opinię Anna Lewandowska wygłosiła ws. związków partnerskich. 35-latka w pełni je popiera. - Jestem tolerancyjna, jeszcze bardziej dzięki życiu w Hiszpanii. Mam tutaj przyjaciół, którzy takie związki tworzą. To jest coś normalnego. Jeśli ktoś się kocha, to trzeba się cieszyć - przyznała celebrytka. W kwestii aborcji żona napastnika Barcelony także ma jasno sprecyzowane poglądy. - Powtórzę więc, co uważa Anna Lewandowska — tak, jestem przeciwko aborcji, ale nie chcę nikomu jej surowo zabraniać. Uważam, że każda kobieta ma prawo decydować o swoim ciele. Kropka - stwierdziła dosadnie.