Sensacyjne wieści o Tomaszu Smokowskim. Tego się nikt nie spodziewał

Przed rozpoczęciem Australian Open polscy kibice mają zapewne duże nadzieje co do występów zarówno Igi Świątek, jak i Huberta Hurkacza. Oboje nie zachwycili jednak podczas zeszłorocznej edycji, ponieważ odpadli już w IV rundzie zmagań. Ogromną niespodziankę sprawiła wówczas Magda Linette, która nie dość, że doszła aż do półfinału, to zafundowała w nim wymagający bój późniejszej triumfatorce Arynie Sabalence. Gdyby udało jej się powtórzyć sukces, byłaby to jeszcze większa niespodzianka.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Małysz załamuje ręce nad polskimi skokami

Sensacyjne wieści. Tomasz Smokowski skomentuje tegoroczny Australian Open

Tegoroczna edycja zmagań rozpocznie się w nocy z soboty na niedzielę (14 stycznia), a już w pierwszej rundzie niezwykle trudne wyzwanie czeka właśnie Linette, która zmierzy się z Caroline Wozniacki. Iga Świątek zagra za to z Sofią Kenin, a Hubert Hurkacz z Omarem Jasiką.

Podobnie jak w poprzednich latach wielkoszlemowy turniej będzie transmitowany na antenach Eurosportu. Jak się okazuje, do grona komentatorów dołączył właśnie współzałożyciel Kanału Sportowego Tomasz Smokowski. Będzie to dla niego zatem powrót do komentowania tenisa po kilku latach rozłąki, kiedy wówczas zdarzało mu się to robić podczas pracy w Canal+ Sport. - Byłbym lepszym komentatorem tenisa niż piłki nożnej - powiedział w 2020 roku w rozmowie dla TOK FM. Czy tak będzie, przekonamy się już w ciągu najbliższych dni.

Poza Smokowskim komentatorami zawodów będą: Karol Stopa, Lech Sidor, Dawid Olejniczak, Michał Lewandowski, Marek Furjan, Witold Domański, Dawid Żbik, Maciej Łuczak, Hubert Błaszczyk, Maciej Synówka, Tomasz Wolfke, Radosław Szymanik, Dawid Celt, Anna Niemiec i Kinga Bimkiewicz.

Obrończynią tytułu AO z ubiegłego roku jest wcześniej wspomniana Sabalenka, która pokonała wówczas w finale Jelenę Rybakinę 4:6, 6:3, 6:4. Najlepszy wśród mężczyzn okazał się za to Novak Djoković, pokonując w finałowym meczu Stefanosa Tsitsipasa 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).