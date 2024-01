Tusk przebił Morawieckiego. O ponad 500 zł. Znaczna podwyżka

Rząd Zjednoczonej Prawicy, która z trudem oddała władzę nowej koalicji, we wrześniu miał gotowy wstępny projekt ustawy budżetowej. W nim także była zawarta wysokość miesięcznej tzw. emerytury olimpijskiej. W projekcie ustawy budżetowej nowego rządu kwota jest wyższa od tej proponowanej przez PiS o kilkaset złotych.

Podwyżki dla medalistów IO

Rząd Donalda Tuska deklarował podwyżki m.in. dla nauczycieli, które miały wynieść aż 30 proc. ich dotychczasowej pensji. W nowej ustawie budżetowej znalazło się miejsce także na podwyższenie kwoty świadczenia dla byłych sportowców, potocznie zwanego emeryturą olimpijską. W 2023 r. miesięczna kwota tego świadczenia wynosiła 3942,81 zł. Pewne było, że w 2024 r. będzie ona większa i przekroczy 4 tys. zł.

Emerytura olimpijska przysługuje byłym polskim sportowcom, którzy spełnili określone warunki. Zgodnie z przepisami musieli oni w trakcie kariery sportowej zdobyć medal na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, olimpijskich niesłyszących oraz w zawodach Przyjaźń-84 (cykl dla państw dawnego Bloku Wschodniego, które zbojkotowały IO w Los Angeles w 1984 r. Muszą mieć też ukończone 40 lat, nie mogą uprawiać już sportu zawodowego, nie być skazanym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz nie być ukaranym dyskwalifikacją za doping na więcej niż dwa lata i więcej niż raz. Sportowcy kwalifikujący się do tego świadczenia muszą złożyć wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zgodnie z treścią ustawy o sporcie, kwota emerytury olimpijskiej na dany rok jest zależna od wysokości kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej. "Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustala się na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,8" - czytamy.

W 2023 r. kwota bazowa dla członków korpusu służb cywilnych wynosiła 2190,45 zł. Rząd Morawieckiego planował ją podnieść do 2335,02 zł. Z kolei rząd Tuska postanowił, że kwota bazowa będzie jeszcze wyższa i w 2024 r. wyniesie 2628,54 zł. To wzrost o prawie 440 zł względem minionego roku.

W związku z tym można łatwo policzyć wzrost kwoty emerytury olimpijskiej. Gdyby PiS pozostał u władzy na dłużej, to rząd Morawieckiego planował podnieść wysokość świadczenia do kwoty 4203,04 zł. Rząd Tuska postanowił znacznie przewyższyć tę kwotę, bo o ponad 500 zł. Po uchwaleniu budżetu polscy medaliści olimpijscy będą otrzymywać aż 4731,37 zł.

W marcu 2024 r. odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie niesłyszących, gospodarzem będą Ankara i Erzurum. Na przełomie lipca i sierpnia mamy igrzyska olimpijskie w Paryżu, to najważniejsza impreza sportowa czterolecia. Pod koniec sierpnia i na początku września odbędą się igrzyska paraolimpijskie, także w stolicy Francji.

Sejm jest po pierwszym czytaniu ustawy budżetowej. W przyszłym tygodniu dojdzie do drugiego i trzeciego czytania. Potem ustawa trafi do Senatu, który będzie mógł złożyć swoje poprawki. Sejm rozpatrzy je na posiedzeniu zaplanowanym na 26 stycznia. Uchwalona ustawa następnie trafi do prezydenta.