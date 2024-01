"Wysoki jak dąb, głupi jak głąb". Jest reakcja Gortata na atak PiS

W ostatnim czasie wiele mówi się o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku. We wtorek, 9 stycznia zostali oni skazani na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia popełnione w 2007 roku podczas tzw. afery gruntowej, która miała skompromitować ówczesnego wicepremiera Andrzeja Leppera. Sami skazani nazywają siebie "więźniami politycznymi".

W piątek 12 grudnia premier Donald Tusk udzielił pierwszego telewizyjnego wywiadu od zaprzysiężenia dla stacji TVN, TVP oraz Polsatu. Odniósł się w nim do bieżących wydarzeń, w tym również procedury ułaskawienia polityków PiS Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. - Nie mam nic przeciwko próbom ułaskawienia panów, to jest kompetencja prezydenta. Jedyne, co może być zastanawiające, to fakt, że prezydent zdecydował się na procedurę ułaskawienia, zamiast wydania aktu łaski - mówił.

Marcin Gortat reaguje na słowa Beaty Szydło

Wystąpienia Donalda Tuska było szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Głos zabrała m.in. europoseł PiS Beata Szydło za pośrednictwem portalu X.

- Donald Tusk w swoim "wywiadzie" zaprezentował się jako człowiek pogrążony w nienawiści, ale też tchórzliwy, gdy zasłaniał się swoimi podwładnymi w rodzaju Bodnara lub Sienkiewicza - tak, jakby jako szef miałby nie odpowiadać za ich działania. Tusk nie odpowiedział na większość… - napisała Szydło.

Marcin Gortat nie przeszedł obojętnie obok tych uwag. - Chyba inne wywiady oglądaliśmy? - odpisał króciutko.

Marcin Gortat odpowiedział na uwagi polityków PiS

Kilka dni wcześniej były koszykarz także zamieścił wpis, w którym w prześmiewczy sposób odniósł się do zatrzymania byłych ministrów PiS. - Gdzie można dostać karnet multicela? - napisał humorystycznie 39-latek. Na te słowa błyskawicznie zareagowali politycy PiS-u Jan Kanthak oraz Janusz Kowalski.

- Wysoki jak dąb, głupi jak głąb - napisał na X Jan Kanthak. A jaka była reakcja Gortata? - Odezwał się kolejny mitoman żyjący w wirtualnym/równoległym świecie - skwitował Gortat, dodając hasztag "płaczek".

Z kolei Kowalski pokusił się o inny komentarz. - Szoruje pan po dnie - odpowiedział Kowalski. - W przeciwieństwa do pana daleko mam do dna. Dzwonię po Michała Kołodziejczaka, żeby się uspokoił - odparł były koszykarz, dodając hasztag "odleciałeś".