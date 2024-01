16-latek z dnia na dzień został milionerem. Jego historia obiegła świat. "Gdzie jest sufit?"

Nowym mistrzem świata i bohaterem całego sezonu został Luke Humphries, ale bez Luke'a Littlera zakończone niedawno mistrzostwa świata PDC nie byłyby tak wielkim wydarzeniem. 16-latek niemal z dnia na dzień stał się nie tylko milionerem, ale też jedną z najważniejszych osób w świecie darta. Świadczy o tym nie tylko zaproszenie do elitarnych rozgrywek Premier League, ale też to, co dzieje się wokół niego. A eksperci i kibice pytają: czy da radę, czy to dobry moment i - przede wszystkim - czy udźwignie presję?

REKLAMA

Zobacz wideo Luke Littler rozbił bank! Fenomenalne MŚ w darta

Litttler grał na mistrzostwach tak jakby urodził się z rzutkami w ręku, a kamery telewizyjne, presja i tysiące kibiców zasiadających przy długich stołach w Alexandra Palace, ogromnej wiktoriańskiej sali na wzgórzu w północnym Londynie, traktował jak codzienność. Warto podkreślić, że Littler na tak poważnej imprezie debiutował, a w całej swojej karierze rozegrał tylko cztery mecze z seniorami na zawodach PDC. Czuł się tu jednak jak ryba w wodzie. Inna sprawa, że wyglądał jak jeden ze starszych do niedawna podziwianych w telewizji kolegów. Finałową walkę z notowanym na 3. pozycji w rankingu Luke'm Humphriesem, zaczął dobrze. Prowadził już 4:2 i miał lotki na 5:2 w setach, ale ostatecznie z 12 lat starszym rywalem wygrać nie zdołał. I tak zebrał zasłużone brawa, bo został wicemistrzem świata - pisał tuż po mistrzostwach świata Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

W czym tkwi sukces i pewność siebie 16-latka ze sporym brzuszkiem i poważną twarzą? Może w tym, że Littler całe życie rywalizował ze znacznie starszymi od siebie? Jak relacjonuje BBC, Brytyjczyk miał zaledwie 18 miesięcy, kiedy rzucił swoją pierwszą lotkę (na magnetycznej tablicy - prezencie od taty) i od tego czasu rzuca nią bez przerwy. W każdych innych okolicznościach te słowa mogłyby być traktowane z przymrużeniem oka, albo jako element PR-u. W tej sytuacji należy w nie jednak wierzyć, a niedowiarkom pokazać nagranie z tamtego czasu, gdy ubrany w pieluchę dwuletni Luke, który niedawno nauczył się chodzić, pewnie włada lotkami i trafia nimi w tarczę, nawet na nią nie patrząc, co możecie zobaczyć w tym materiale wideo.

Program Sport.pl LIVE to cotygodniowy format Sport.pl i Gazeta.pl. Możecie go oglądać w poniedziałki o godz. 20, a nasi dziennikarze rozmawiają w nim z o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach ze świata sportu.