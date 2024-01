Najman nie wytrzymał ws. plebiscytu. "Wielki skandal". Wskazał, kogo brakuje

Pierwsza sobota stycznia tradycyjnie w świecie polskiego sportu oznacza jedno - wybór najlepszego sportowca Polski. W tym roku o tytuł walczyło 20 nominowanych, a faworytką do triumfu już od miesięcy była Iga Świątek, która nie tylko wygrała kilka ważnych turniejów, ale też odzyskała prowadzenie w rankingu WTA. 22-latka zwyciężyła w plebiscycie. Nie obyło się jednak bez zaskoczeń, a po zakończonej Gali nie brakowało krytycznych głosów.

Marcin Najman grzmi. Poszło o wyniki plebiscytu

Jedną z osób, która w dość wymownych słowach skomentowała rezultaty, był Marcin Najman. Pięściarz zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym się do nich odniósł. - Tegoroczny plebiscyt to dla mnie jeden wielki pucz - rozpoczął.

- Uważam tak dlatego, bo jedyny polski mistrz świata Łukasz Różański, który zdobył w fenomenalny sposób tytuł WBC, po prostu niszcząc Babicia w pierwszej rundzie, walcząc o tytuł, który dzierżyli tacy, jak Mike Tyson, Lennox Lewis, Witalij Kliczko, a o ten tytuł walczył też Andrzej Gołota, polski mistrz świata w boksie nie znalazł się w Top 10 - wyjaśnił. Przypomnijmy, że Różański wywalczył wspomniane osiągnięcie w kwietniu 2023 roku.

Najman w swojej wypowiedzi miał wątpliwości co do głosowania w plebiscycie. - Ktoś mi powie, że głosowali kibice. A mi się wydaje, że za tym stoi polityka. W cudzysłowie polityka i jest to jeden wielki skandal. Łukasz, niczym się nie przejmuj, bo liczy się to, co mówi "Cesarz", a "Cesarz" mówi, że jesteś przynajmniej w top 5 polskich sportowców. Pamiętaj, że kibice uważają tak samo i żadna polityka tego nie zmieni - zakończył.

Co ciekawe żadnego przedstawiciela sportów walki nie było nawet w dwudziestce nominowanych. A w przeszłości kilku z nich plasowało się nawet w czołówce. W 2006 roku Tomasz Adamek zajął drugie miejsce w plebiscycie - za Otylią Jędrzejczak, a rok później był czwarty.

Mimo niezadowolenia z wyników Najman pogratulował zwyciężczyni. "Iga gratulacje od Cesarza. Należało się" - napisał kilka godzin po zakończeniu gali.