Dramat Hołowczyca. Koniec marzeń

Eryk Goczał w debiutanckim Rajdzie Dakar, jako 18-latek od razu odniósł zwycięstwo w klasyfikacji generalnej klasy SSV. W tym roku rywalizuje w klasie challenger i ponownie wraz z nim startują ojciec - Marek Goczał i wujek - Michał Goczał. Na razie Goczałowie radzą sobie znakomicie na saudyjskiej ziemi, w przeciwieństwie do Krzysztofa Hołowczyca. Niestety, Polak w trakcie drugiego etapu miał wypadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Świetna jazda Eryka Goczała w Rajdzie Dakar. Krzysztof Hołowczyc uderzy w głaz

Eryk Goczał wygrał drugi etap i pozostaje niepokonany w klasie challenger, a po raz kolejny drugie miejsce zajął jego wujek Michał, który stracił do bratanka minutę. Natomiast trzeci z klanu Goczałów - Marek był czwarty, przegrywając trzecią pozycję z Amerykaninem Mitchellem Guthrie o 51 sekund. Warto podkreślić, że Goczałowie w trwającym Rajdzie Dakar tylko dwa razy oddali rywalom miejsce w czołowej trójce.

W klasyfikacji generalnej Eryk Goczał wyprzedza Michała Goczała zaledwie o 1 minutę i 19 sekund, natomiast nad trzecim Markiem Goczałem ma 11 minut i 24 sekundy przewagi.

TOP 5 klasyfikacji generalnej klasy challenger:

1. Eryk Goczał, Oriol Mena (Polska, Hiszpania) 9:39.40

2. Michał Goczał, Szymon Gospodarczyk (Polska) + 1.19

3. Marek Goczał, Maciej Marton (Polska) + 11.24

4. Guthire, Walch (USA) + 17:07

5. Gutierrez Herrero, Moreno Huete (Hiszpania) +19:16

Tyle szczęścia na trasie nie mieli Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja. W połowie odcinka specjalnego załoga uderzyła w głaz i utknęła na 214. kilometrze trasy. Na szczęście obaj nie odnieśli obrażeń, za to z ich pojazdu Mini odpadło koło. Mimo że mechanicy naprawili auto, załoga postanowiła dojechać na biwak drogą serwisową, nie wracając już na trasę odcinka. Hołowczyc i Kurzeja nie widnieją wśród załóg, które wycofały się z Rajdu Dakar po drugim etapie, co oznacza, że będą w poniedziałek kontynuować jazdę, ale nie mają już żadnych szans, by zakończyć rywalizację w czołówce.

TOP 5 klasyfikacji generalnej samochodów:

1. Sainz, Cruz (Team Audi Sport) 8:49:38

2. Al-Rajhi, Gottschalk (Overdrive Racing) +1:51

3. Loeb, Lurquin Bahrain (Raid Xtreme) +4:17

4. Quintero, Zenz (Toyota Gazoo Racing) +7:36

5. de Mevius, Panseri (Overdrive Racing) +7:44

Niezłą jazdę zaprezentowali za to nasi motocykliści. Borykający się w sobotę z problemami zdrowotnymi Maciej Giemza był 27., a Konrad Dąbrowski 32. Wygrał Chilijczyk Jose Cornejo Florimo. Pierwszy z biało-czerwonych stracił do zwycięzcy na tym etapie 29,5 minuty, a drugi 31 minut i 40 sekund.

Skrócona klasyfikacja generalna motocykli:

1. Branch (Botswana/Hero Motorsports) 9:50.05

2. Cornejo (Chile/Honda Team) strata 2.55

3. Brabec (USA/Honda Team) 7.15

4. Quintanilla (Chile/Honda Team)

5. Benavides (Argentyna/Factory Racing)

...

28. Dąbrowski 1:07.43 (Duust Rally Team)

36. Giemza 1:34.59 (Orlen Team)

W poniedziałek uczestnicy Dakaru będą rywalizowali w trzecim etapie. Wyruszą z Al Dawadimi do Al Salamiya. Trasa liczy 733 km, w tym 440 km odcinka specjalnego.