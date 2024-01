Oficjalnie. Szokujące miejsce Lewandowskiego w plebiscycie "PS"

W sobotę 6 stycznia odbyła się Gala Mistrzów Sportu, na której wybrano "Sportowca roku 2024" w 89. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Tytuł zwyciężyła Iga Świątek, która na podium wyprzedziła Bartosza Zmarzlika i Aleksandra Śliwkę. Spore poruszenie wywołał również fakt, że w czołowej dziesiątce zabrakło Roberta Lewandowskiego. Teraz wreszcie wiadomo, które miejsce zajął kapitan reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Które miejsce zajął Robert Lewandowski w głosowaniu na "Sportowca roku 2023"? Wszystko jasne

Na samym początku wydarzenia poinformowano jedynie o tym, kto ze sportowców dostał się do czołowej dziesiątki. Oznaczało to, że reszta nominowanych musiała znaleźć się na lokatach od 20 do 11, a wraz z nimi Robert Lewandowski. Konkretne pozycje nie były jednak znane.

"Przegląd Sportowy" dzień po wydarzeniu postanowił opublikować pełną listę miejsc oraz liczbę głosów otrzymanych przez każdego ze sportowców. Lokata Lewandowskiego dla wielu może być sporym zaskoczeniem. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej zajął dopiero 17. miejsce.

Lewandowski w głosowaniu zyskał zaledwie 19 306 głosów, czyli aż o 94 tysiące mniej od Igi Świątek. Z kolei do pierwszej dziesiątki i ostatniego w niej Adriana Meronka piłkarzowi zabrakło prawie 13 tysięcy głosów. Dla piłkarza to bardzo niecodzienna sytuacja, zwłaszcza że w poprzednich latach nie opuszczał czołówki.

Lewandowski wygrywał w plebiscycie w 2015, 2020 i 2021 roku. Od pierwszego triumfu aż cztery razy zajmował drugie miejsce, a w 2022 roku był drugi. Ponadto tylko raz wypadł poza podium. Było to w 2018 roku, kiedy zajął dziewiąte miejsce. Wtedy otrzymał 14 993 głosów, czyli jeszcze mniej niż w 2023 roku.