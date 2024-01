Słynna Paige Spiranac zabrała głos ws. dużego biustu. "Często dostaję to pytanie"

Paige Spiranac to 30-letnia Amerykanka, która swoją rozpoznawalność osiągnęła podczas zawodowych zmagań golfowych. Swoje największe sukcesy osiągała w zawodach uniwersyteckich, reprezentując barwy uczelni z Arizony i San Diego. Na koncie posiada nawet jedno turniejowe zwycięstwo - w 2015 roku wygrała w Cactus Tour. Obecnie Spiranac swoją karierę rozwija w mediach społecznościowych, gdzie na różnych portalach śledzi ją w sumie ponad dziesięć milionów osób. Na samym Instagramie ma więcej obserwujących od Tigera Woodsa (blisko cztery miliony przy ponad trzech milionach amerykańskiego tenisisty).

W czerwcu 2022 roku popularny magazyn "Maxim" umieścił Paige Spiranac na okładce, ogłaszając "najseksowniejszą kobietą świata". Amerykanka z racji na popularność utrzymuje się przede wszystkim z zarobków w mediach społecznościowych. W zeszłym roku przyznała, że sława ma swoje złe strony, a jedną z nich są osoby tworzące fake konta. - Zgłaszam co najmniej 20 fałszywych kont każdego dnia. Wciąż się pojawiają, więc staramy się robić, co możemy. Niedawno była inna osoba, która została oszukana przez takie fałszywe konto. Wtedy oszust idzie na całość. Robią wszystko, wysyłają fałszywe prawo jazdy czy fałszywe czeki - mówiła.

Paige Spiranac przekazała krótką poradę dla kobiet z dużym biustem

W piątek Spiranac postanowiła odpowiedzieć na pytanie, które otrzymywała wielokrotnie. Mianowicie, czy granie w golfa z dużymi piersiami sprawia problemy? - Często dostaję to pytanie. Tak, granie z dużymi piersiami jest trudne. Klucz do wszystkiego leży w ustawieniu. Spróbuj przełożyć lewe ramię nad lewą [pierś - przy. red.] i schowaj prawe ramię. Nie ma za co - napisała w serwisie X (Twitter).

W ostatnich dniach golfistka poinformowała także, że dostała shadowbana na TikToku. Wszystko z powodu nazbyt eksponowanego dekoltu. Przez to tworzone przez nią treści trafiają tylko do ograniczonego grona odbiorców.