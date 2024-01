Żona Apoloniusza Tajnera skradła show. Trudno oderwać wzrok

Apoloniusz Tajner najpierw w latach 1999-2004 był trenerem polskich skoczków narciarskich, a tuż po złożeniu dymisji został dyrektorem sportowym Polskiego Związku Narciarskiego. Dwa lata później został natomiast pełnoprawnym prezesem PZN i pełnił tę funkcję do czerwca 2022 roku, kiedy zastąpił go Adam Małysz. Wybrano go również prezesem honorowym związku.

Gala Mistrzów Sportu. Tak wygląda partnerka Apoloniusza Tajnera

W sobotę 6 stycznia o godzinie 20:00 rozpoczęła się coroczna Gala Mistrzów Sportu, podczas której Iga Świątek została wygrana najlepszym sportowce 2023 roku. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć właśnie Tajnera, który przybył wspólnie ze swoją partnerką Izabelą Podolec. Para pochwaliła się kreacjami na Instastories. To właśnie Izabela Podolec olśniła wszystkich czarnym kombinezonem.

Tajner jest starszy od partnerki o 36 lat. Poznali się w 2011 roku. Oboje jechali pociągiem relacji Kraków-Warszawa, a 21-letnia wówczas kobieta pomyliła Tajnera z aktorem z serialu "Na Wspólnej". Ich romans rozbił blisko 40-letnie małżeństwo byłego prezesa PZN z Aleksandrą, z którą doczekał się dwójki dzieci: córki Dominiki oraz syna Tomisława.

"Nie będę ukrywać: na początku jej nienawidziłam i to jest chyba naturalna pierwsza reakcja każdego dziecka. Moi rodzice nie rozeszli się i po czasie pojawiła się nowa partnerka, tylko ona była powodem rozejścia" - przekazała Dominika Tajner dla "Wprost".

W maju 2019 roku zakochani wzięli ze sobą ślub, na którym pojawił się m.in. Adam Małysz, a pół roku później urodził się ich syn - Leopold. "To mnie bardzo odmładza i motywuje. Mentalnie też odżyłem. Ojcostwo bardzo fajnie na mnie działa" - powiedział Tajner w 2020 roku w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Nie tak dawno 69-latek zdradził, że małżonka pomagała mu w kampanii wyborczej, kiedy startował do Sejmu. - Mój wynik śledziła Izabela, moja żona, która kierowała moją kampanią i robiła to świetnie. Jest doświadczonym marketingowcem i organizatorem, uzyskanie przeze mnie mandatu jest naszym wspólnym sukcesem - podsumował, ujawniając portalowi WP Sportowe Fakty, czym na co dzień zajmuje się kobieta.