Maciej Orłoś zaskoczył w "Teleexpressie". Ale wypalił. I to na koniec! [WIDEO]

- Dziś na zakończenie "Teleexpressu nie mam dla państwa żadnej śmiesznostki. Muszę powiedzieć coś całkiem serio. To jest mój ostatni "Teleexpress", żegnam się z państwem. Chciałbym bardzo podziękować za te ponad 25 lat spotkań w "Teleexpressie" i w innych programach Telewizji Polskiej. Do zobaczenia w innym miejscu - mówił 31 sierpnia 2016 roku Maciej Orłoś, żegnając się z widzami programu "Teleexpress". Po zmianie władzy 63-latek w czwartek 4 stycznia 2024 powrócił na antenę, aby po niemal ośmiu latach kolejny raz zrelacjonować najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata.

Orłoś naprawdę to powiedział. Najman skomentował. "Nie ujedzie"

W środę Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) ogłosiła, że Szymon Marciniak został najlepszym sędzią piłkarskim za 2023 rok, kiedy wystąpił m.in. w finale Ligi Mistrzów, a pod koniec 2022 roku sędziował finał mistrzostw świata w Katarze. Informacja o wyróżnieniu Polaka pojawiła się w czwartkowym wydaniu "Teleexpressu".

Przedstawiający tę informację po powrocie Maciej Orłoś pozwolił sobie na wtrącenie żartu, który nawiązywał do... Marcina Najmana. - On potrafi sobie poradzić nawet z 22 sprawnymi mężczyznami na raz. I robi to najlepiej na świecie, mimo że nie nazywa się ani Bruce Lee, ani Chuck Norris, ani nawet Marcin Najman - powiedział prowadzący "Teleexpressu" o wyróżnieniu Szymona Marciniaka. Słowa o Najmanie były nasycone ironią. Były pięściarz w przeciwieństwie do wymienionych przez Orłosia wojowników z oktagonu zazwyczaj wychodzi pokonany.

Mimo to na profilu X (dawniej Twitter) "cesarza polskich freakfightów" pojawił się fragment "Teleexpressu", na którym Marcin Orłoś mówi o Marciniaku. "Nawet nowy 'Teleexpress' bez Cesarza nie ujedzie" - napisał Najman, oznaczając profil federacji Clout MMA. Podczas ostatniej gali Santa Clout 44-latek znów przegrał. Kolejny raz zmierzył się z Adrianem Ciosem, jednak drugi raz z rzędu został zdyskwalifikowany.