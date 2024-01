Putin steruje MKOl? Szokujący głos Jensena. "Największe oszustwo w historii"

Od wybuchu wojny w Ukrainie minęły już prawie dwa lata, a za naszą wschodnią granicą wciąż giną niewinni cywile. Wiele organizacji sportowych nadal nie dopuściło Rosjan i Białorusinów do rywalizacji. Wyłamał się za to Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Pozwolił sportowcom z tych państw na start w igrzyskach w 2024 roku, co wywołało spore kontrowersje.

REKLAMA

"Ministerstwo Sportu i Turystyki z rozczarowaniem przyjęło decyzję MKOl. (...) Trudno zaakceptować sytuację, w której przedstawiciele państw-agresorów, które w dalszym ciągu prowadzą okrutną wojnę wobec Ukrainy, będą mogli rywalizować w najważniejszym sportowym wydarzeniu na świecie" - tak na decyzję zareagowała polska strona. Wielu ekspertów zadawało sobie pytanie, dlaczego MKOl postąpił w taki sposób? Odpowiedzieć na to pytanie próbował jeden z duńskich dziennikarzy. Wysnuł dość szokującą teorię.

Zobacz wideo "Aryna Sabalenka i Iga Świątek nie muszą być przyjaciółkami". Romer o charakterze i kontrowersjach wokół rywalki Igi Świątek

Duński dziennikarz ujawnia: "To ludzie Putina"

Zdaniem Jana Jensena, redaktora "Ekstra Bladet", duży wpływ na decyzję Thomasa Bacha, a więc szefa MKOl miał Władimir Putin, z którym Niemiec ma utrzymywać dość bliskie relacje. "Od wielu lat utrzymuje bliskie stosunki z Władimirem Putinem, nigdy nie posunie się tak daleko, aby wykluczyć wszystkich Rosjan. Byliśmy tego świadkami w 2016 roku na igrzyskach w Rio de Janeiro. Wówczas pozwolił wystartować Rosjanom, mimo że wyszło na jaw, iż Rosja od lat prowadzi kontrolowany przez państwo program antydopingowy w 30 różnych federacjach sportowych. Było to największe oszustwo w historii" - pisze dziennikarz.

Co więcej, jego zdaniem Putin ma wysłanników w MKOl. Mowa o... rosyjskim wywiadzie. Agenci już od wielu lat mają zasiadać w strukturach organizacji i realnie wpływać na jej działanie. "W organizacji obecni są m.in. były agent KGB Szamil Tarpiszczew i Jelena Isinbajewa, która jest również oficerem wojowniczej armii rosyjskiej. Nie ma co ukrywać, to są ludzie Putina. W związku z tym już dawno powinni zostać wyrzuceni. Ale tak się nie stanie, dopóki na czele MKOl będzie zasiadał Bach. Przecież on nie zerwie więzi z Kremlem" - podkreślił Jensen.

Zdaniem dziennikarza relacje MKOl z Rosją trwają już nawet od czasów ZSRR. "Taka sytuacja sięga 1980 roku, kiedy ten kraj organizował igrzyska. Agenci manipulowali wówczas przy testach antydopingowych. Dzięki temu nie ujawniono ani jednej nieprawidłowości" - czytamy.

Władimir Putin grzmi ws. startu na IO

To dość śmiała teoria, na którą jak na razie strona rosyjska nie odpowiedziała. Zabrała za to głos ws. dopuszczenia obywateli do IO w Paryżu. Co zaskakujące, Rosjanie byli oburzeni stawianymi przez Bacha warunkami, których spełnienie pozwoli zawodnikom na start. Mowa o występach pod neutralną flagą, o braku aktywnego wspierania wojny czy "braku umów z agencjami wojskowymi bądź bezpieczeństwem narodowym".

- Czy istnieją jakieś sztuczne ograniczenia mające na celu odciąć naszych najlepszych zawodników? Odciąć zasilanie naszej drużynie, odciąć nas od złotych medali? Sportowcy z CSKA i Dynamo zostali rzekomo zawieszeni za powiązania z siłami zbrojnymi. Trzeba to przeanalizować i podjąć świadomą decyzję - mówił Władimir Putin.