"Bestia ze wschodu" wtrąca się w sprawę Dudy. "Źle wychowana świnia"

W minionym tygodniu odbyły się mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych w Samarkandzie w Uzbekistanie. W piątek po raz piąty w karierze w pierwszej z kategorii triumfował Magnus Carlsen. Wybitny Norweg pokonał ponad 200 zawodników, w tym Polaka, Jana-Krzysztofa Dudę. I mimo że nasz rodak nie sięgnął po medal - zajął dopiero 45. miejsce - to i tak zrobiło się o nim głośno. Wszystko przez gest, który wykonał w kierunku Rosjanina, Denisa Chismatułlina.

Były pięściarz reaguje na zachowanie Dudy. "Powinien zająć się inną profesją"

Do wspomnianej sytuacji doszło tuż przed rozpoczęciem rozgrywki obu szachistów. Wówczas Rosjanin tradycyjnie wyciągnął rękę, by przywitać się z Dudą. Polak odmówił rywalowi i wymownie dał mu do zrozumienia, że nie zamierza uścisnąć jego dłoni. Miało to związek z faktem, że Chismatułlin popiera działania rosyjskiego prezydenta Władimira Putina względem Ukrainy.

Gdyby Rosjanin poskarżył się Komisji Etyki, wówczas Duda najprawdopodobniej zapłaciłby za ten gest przegraną partią. Do tego jednak nie doszło, a starcie przy szachownicy zakończyło się remisem. Mimo to zachowanie Polaka odbiło się szerokim echem w sportowym świecie - w Europie jego gest został doceniony, zupełnie inaczej było w Rosji. Głos w sprawie zabrał m.in. Nikołaj Wałujew, były pięściarz, dwukrotny mistrz świata organizacji WBA, który po zakończeniu kariery zajął się polityką.

Wałujew był oburzony postawą Dudy i wprost powiedział, co o nim sądzi. Nie gryzł się przy tym w język. - Właściwie to komu ten Polak pokazał figę? Tylko wielbionej, rusofobicznej Polsce. Duda powinien zająć się inną profesją, grać na trąbce, a nie w szachy - powiedział ironicznie Rosjanin, cytowany przez sport24.ru.

Kolejny Rosjanin grzmi ws. Dudy. "To problem współczesnego świata"

Były pięściarz nie był jedynym Rosjaninem, który poczuł się urażony gestem naszego szachisty. Podobnie zareagował Michaił Mamiaszwili. Prezes Rosyjskiej Federacji Zapaśniczej poszedł jednak o krok dalej i zaczął rzucać obelgami pod adresem Dudy.

- Ten Polak, który nie podał ręki naszemu szachiście, to po prostu źle wychowana świnia! Tacy ludzie są głupi. Ich zachowania nie można uznać za przejaw siły czy umiejętności. Niestety, to problem współczesnego świata. Nie chcą podawać dłoni i powtarzają grzeszne czyny. Uściski dłoni, niezależnie od tego, czy wygrałeś, czy nie, zawsze były obecne w sporcie. Teraz wszystko się zmieniło. Ku naszemu najgłębszemu żalowi, taki jest dzisiejszy świat - grzmiał.

Dwa dni po wspomnianym incydencie odbyły się kolejne zawody, także w Samarkandzie. Tym razem zawodnicy rywalizowali w szachach błyskawicznych. Duda zajął 10. miejsce, a znowu najlepszy okazał się Carlsen.