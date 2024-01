Kosmiczny mecz w finale MŚ. 16-latek walczył o to, by stać się legendą

Rozgrywane na przełomie 2023 i 2024 roku mistrzostwa świata w darcie niemalże od samego początku przynosiły sensacyjne rozstrzygnięcie. Po drodze odpadali dwaj finaliści sprzed roku - Michael Smith (w czwartej rundzie) i Michael van Gerwen (w ćwierćfinale). Szybko z turniejem pożegnali się też m.in. Gerwyn Price (czwarta runda) i Peter Wright (druga runda). To sprawiło, że w finale spotkali się dwaj Anglicy - rewelacyjny 16-latek Luke Littler i 28-letni Luke Humphries, który w 2023 roku był czołowym darterem świata i w mistrzostwach był rozstawiony z numerem trzy.

Karuzela emocji w finale mistrzostw świata w darcie

Początek finałowej rywalizacji między dwoma Anglikami należał do starszego z nich. Humphries szybko wygrał pierwszego seta, a w drugim prowadził już 2-0 w legach i miał lotki na wygranie go. Wtedy jednak Littler zaliczył spektakularny "comeback", wygrał trzy legi z rzędu i doprowadził do wyrównana 1:1. W kolejny secie to nastolatek miał 2-0 i wtedy starszy rodak zrewanżował mu się za sytuację z poprzedniego seta. Było 2:1 dla Humphriesa, ale już kilkanaście minut później Littler spokojnie wygrał partię 3-1 i było 2:2 w setach.

W czwartym secie było widać, że Humphries ma coraz więcej problemów z utrzymaniem wysokiej skuteczności rzutowej i to powtórzyło się też w piątej partii, w której Littler był skuteczniejszy i pewniejszy na starcie każdego lega. W szóstym secie Humphries nawet jak dobrze zaczynał, to w końcówkach legów nie potrafił zachować a zimnej krwi, a taką wykazywał się 16-latek! Było już 4:2 i tylko trzy sety dzieliły Luke'a Littlera od sensacyjnego mistrzostwa świata.

Niezwykły powrót Luke'a Humphriesa w finale mistrzostw świata

Wtedy Humphries błysnął czymś więcej i zamknął licznik przy stanie 170, przełamując lega, rozpoczętego przez swojego rywala. Chwilę później miał trzy lotki na 2-0, ale nie wykorzystał tego i Littler doprowadził do wyrównania. Ostatecznie udało mu się wyrwać seta i 16-latek prowadził "tylko" 4:3 w setach. W tym momencie przyszedł ewidentnie gorszy moment Littlera, a lepszy starszego rodaka, bo po chwili był remis 4:4! I ciągle nie było pewne, w którą stronę pójdzie to finałowe starcie.

Dziewiąty set to szybkie 2-0 w legach dla Humphriesa, ale po chwili został dogoniony przez Littlera. Jednak starszy z Anglików wziął się w garść i udanie zakończył rozstrzygającego lega w tej partii i teraz to on prowadził w meczu 5:4. Po chwili zgarnął kolejnego seta i był już tylko o jedną partię od pierwszego tytułu mistrza świata. W kolejnej partii 16-latek nie dawał za wygraną, ale zabrakło mu zimnej krwi w końcówce i ostatecznie Luke Humphries wygrał pięć setów z rzędu i zarazem cały fantastyczny finał 7:4!

Luke Littler - Luke Humphries 4:7 (1:3, 3:2, 2:3, 3:1, 3:1, 3:0, 2:3, 1:3, 2:3, 1:3, 2:3)