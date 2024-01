Rosjanie nie mają wstydu ws. Dudy. "Świnia"

Podczas niedawno zakończonych mistrzostw świata w szachach szybkich Magnus Carlsen okazał się lepszy od ponad 200 zawodników. Wybitny Norweg zdobył złoto, a po drodze pokonał m.in. Denisa Chismatułlina, a więc Rosjanina popierającego działania Władimira Putina. On jednak startował pod neutralną flagą, ale jest bliskim znajomym Siergieja Kariakina, który niedawno został zdyskwalifikowany, po tym jak publicznie zachęcał do zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu wojennego do użycia w Ukrainie.

Z Chismatułlinem mierzył się także Jak-Krzysztof Duda, ale - w odróżnieniu od Norwega - nie podał Rosjaninowi ręki. Mecz zakończył się remisem, a także skandalem w rosyjskich mediach.

FIDE (Międzynarodowa Federacja Szachowa) nie mogła jednak ukarać Polaka za ten symboliczny gest. Mogłaby tylko, gdyby Rosjanin poskarżył się Komisji Etyki. - W sytuacji Dudy i Chismatułlina takie oświadczenie nie padło - oznajmiła FIDE. Ale wielu Rosjan i tak zabrało głos w tej sprawie.

Rosjanie atakują Dudę

- Jan-Krzysztof Duda zachował się niesportowo, choć w szachach zwyczajowo szanuje się przeciwnika. Duda postąpił niewłaściwie i nie wiem, co chciał przez to osiągnąć. Nie możemy akceptować takich zachowań wśród szachistów. To sport dla inteligentnych, gdzie panuje szacunek - żalił się na łamach Match TV Aleksander Żukow, wiceprezes rosyjskiej federacji, a zarazem honorowy prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Zastanawia mnie tylko, jak w przyszłości będą się komunikować zawodnicy, gdy sytuacja się zmieni. Za kilka lat spotka Rosjanina na zawodach i co? Też mu nie poda ręki? - pytała Swietłana Żurowa, deputowana rosyjskiej Dumy Państwowej.

- Zaraz dojdzie do tego, że organizatorzy będą musieli zmienić regulamin i anulować uściski dłoni, mimo że jest to przecież absurdalne - podsumowała Żurowa, którą również cytuje Match TV.

A to nie koniec. Prezenter telewizyjny Dmitrij Guberniew poszedł o krok dalej.

- Kiedyś tylko szachiści wiedzieli, że Duda był głupcem, ale teraz wie o tym cały świat. Ten człowiek jest głupcem - powiedział w Sport-Expressie. Kuriozalną wypowiedzią popisał się także Michaił Mamiaszwili, prezes Rosyjskiej Federacji Zapaśniczej.

- Ten Polak, który nie podał ręki naszemu szachiście, jest po prostu źle wychowaną świnią. Tacy ludzie są głupi i to problem współczesnego świata - olimpijskiego mistrza cytuje "Sport24".

Jak poszło Dudzie na mistrzostwach świata?

W szachach szybkich Polak zajął dopiero 45. miejsce. Lepiej mu poszło w szachach błyskawicznych, bo zamknął TOP 10. Obie konkurencje wygrał niezawodny Magnus Carlsen. Warto dodać, że nie wszyscy rosyjscy sportowcy popierają inwazję na Ukrainie. Najlepszym tego przykładem jest choćby Jan Niepomniaszczij.

Głośno Rosję krytykuje także legendarny Garri Kasparow.