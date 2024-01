Grabara zabrał ukochaną na wakacje. Cena za dobę tam zwala z nóg!

12 grudnia drużyna FC Kopenhagi rozegrała ostatnie spotkanie przed zimową przerwą. W ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów, pokonała u siebie Galatasaray 1:0 i awansowała do 1/8 finału rozgrywek. Obecnie piłkarze Kopenhagi mają wolne, co postanowił wykorzystać Kamil Grabara. Golkiper mistrzów Danii wraz z partnerką wybrał się na wakacje do Meksyku. Cena za dobę w hotelu, w którym przebywa para, może zszokować niejednego.

