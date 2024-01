Blanka Lipińska przyćmiewała gwiazdy KSW. Musiała odejść. "Dlaczego mi to robisz?"

Organizacja KSW powstała oficjalnie w 2003 roku, a rok później Maciej Kawulski i Martin Lewandowski zorganizowali pierwszą galę federacji w hotelu Marriott w Warszawie. Przez kolejne lata projekt się rozwijał. W 2012 roku władze organizacji postanowiły zatrudnić Blankę Lipińską, która zajmowała się szkoleniem tzw. KSW Girls.

Lipińska powiedziała wprost, dlaczego odeszła z KSW. Była większa niż zawodnicy

Lipińska przygotowywała zatem wyznaczone dziewczyny do występu zarówno w klatce, jak i poza nią. Po siedmiu latach współpracy przestała jednak pojawiać się na galach. I choć nie do końca było wiadomo, jaki był główny powód, to ostatnio postanowiła go zdradzić.

- Maciek (Kawulski - red.) siada i mówi do mnie: wiesz, co, Ty już nie możesz zajmować się KSW Girls. Bo Ty budzisz większe zainteresowanie niż zawodnicy i same te dziewczyny. Więc Ty już niestety teraz musisz usiąść w pierwszym rzędzie - powiedział w programie "Przesłuchanie". Dodała również, jak zareagowała na tę informację. - Maciek, ale dlaczego Ty mi to robisz? Ja to lubię. Na co odpowiedział: Nie Blaniu, to już nie jest Twoje miejsce...

Popularność Lipińskiej zaczęła wzrastać, kiedy wydała książkę "365 dni". Niedługo później powieść została zekranizowana. Film okazał się również wielkim sukcesem. "Dzień dobry kochani, to będzie piękny dzień" - czyli jej firmowe powitanie z fanami na Instagramie stało się sławne niemalże na całą Polsce. Na ten moment jej profil obserwuje 879 tys. użytkowników.

