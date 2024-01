Rasiak otworzył biznes i jest oblegany. Tyle kosztuje godzina wynajmu

- We mnie na pewno jest nutka sportu i śmieję się, że teraz nie gram w piłkę nożną, ale gram w tenisa czy golfa. Przyjechałem tu na zaproszenie Sławka Peszki. Niczego nie można wykluczyć - mówił na początku sierpnia zeszłego roku Grzegorz Rasiak o potencjalnym debiucie we freak fightach. Do tej pory nie zobaczyliśmy go w oktagonie. Po zakończeniu piłkarskiej kariery 44-latek ma inne źródło dochodu, o którym opowiedział w jednym z ostatnich wywiadów.

Grzegorz Rasiak zainwestował w korty tenisowe. Ile trzeba zapłacić za godzinę wynajmu?

Po tym, jak Rasiak zawiesił buty na kołku, zajął się karierą menedżera piłkarskiego. Następnie 37-krotny reprezentant Polski zainwestował w grunty, na których powstały korty tenisowe. Obiekty cieszą się ponoć ogromną popularnością, o czym mówi sam były piłkarz. - Po zakończeniu kariery pojawiły się przemyślenia, co dalej. Przez siedem lat prowadziłem agencję menedżerską, zainwestowałem również w tereny, na których się znajdujemy. I tak krok po kroku powstało centrum. Mamy sześć kortów, zadaszamy dwa kolejne, wkrótce ruszymy z nowymi inwestycjami, między innymi boiskami do padła, małym boiskiem piłkarskim oraz atrakcjami dla golfistów - powiedział Rasiak w rozmowie z "Faktem".

- Cieszy, że dzieci tak się garną do sportu, szczególnie tenisa. Na wyobraźnię działają sukcesy Igi Świątek i Huberta Hurkacza. To świetna techniczna gra, wspaniale rozwija. Tenis to gra dla pokoleń. U nas grają całe rodziny, a korty są oblegane do późnego wieczora - dodał.

Korty tenisowe należące do Rasiaka znajdują się w Skórzewie - wsi w województwie wielkopolskim, która graniczy z Poznaniem. Na oficjalnej stronie internetowej działalności 44-latka widnieje cennik wynajmu kortów w poszczególne godziny i dni. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00 kort można zarezerwować na 60 min. za 50 zł. Wynajem w porze od 12:00 do 15:00 kosztuje o 15 zł. mniej, natomiast od 15:00 do 22:00 za rezerwację należy zapłacić już 60 zł. Tyle samo kosztuje godzina wynajmu w weekend, z tym że od popołudnia do wieczora cena wynosi 50 zł. Biorąc pod uwagę rozbudowę infrastruktury, jaką planuje Grzegorz Rasiak, może przypuszczać, że interes jest opłacalny.

Rasiak w 37 meczach w kadrze strzelił osiem bramek. W angielskich klubach występował w latach 2004-2010. Reprezentował barwy: Derby County, Tottenhamu, Southampton, Bolton Wanderers, Watfordu i Reading. Karierę zakończył w 2014 roku jako zawodnik Warty Poznań.