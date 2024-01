Nie żyje słynny kulturysta. Zaginął tuż przed wigilią

W wigilię Bożego Narodzenia rodzina Joe Ladniera informowała w mediach społecznościowych o jego zaginięciu. Sprawa od razu została zgłoszona na policję, która rozpoczęła poszukiwania byłego kulturysty. Niestety 30 grudnia sprawdziły się fatalne wieści, a 60-latek został odnaleziony martwy.

Nie żyje Joe Ladnier. Znany kulturysta i trójboista znaleziony martwy w wieku 60 lat

Po zaginięciu Ladniera policja szybko odnalazła jego ciężarówkę przy drodze Chunchula Landfill Road w stanie Alabama. Nie było w nie jednak 60-latka, a władze i jego rodzina liczyły, że wraca on na piechotę do domu z powodu zepsucia samochodu.

"Rozpoczynając kolejny dzień, modlę się, aby to był dzień, w którym znajdziemy go całego. Modlę się, żeby było mu ciepło. Proszę, proszę, po prostu oglądajcie, bez względu na to, gdzie jesteście. Nadal może być wszędzie, mimo że znaleźliśmy jego ciężarówkę w Chunchula" - pisała rodzina zaginionego w mediach społecznościowych.

Niestety 30 grudnia policja z hrabstwa Mobile odnalazła ciało Ladniera około 200 metrów od jego samochodu na opuszczonej drodze. W aucie znajdowały się poduszka, torba z komputerem, pieniądze i pusta kabura na broń. Z tego powodu wykluczono napad rabunkowy na byłego sportowca. Biuro szeryfa bada jednak okoliczności zdarzenia i nie wyklucza zabójstwa.

Joe Ladnier w przeszłości był cenionym trójboistą. Na Mistrzostwach Seniorów USPF mężczyzn w 1983 roku przeszedł do historii po startach w kategorii do 100 kilogramów. Wtedy to jego łączny wynik w trójboju wyniósł 952,5 kg i był absolutnym rekordem USA. Po latach okazało się, że Ladnier był wówczas na cyklu sterydowym. Przez oskarżenia o doping przerwał karierę, do której wracał jeszcze kilkukrotnie. Wygrał m.in. zawody Mr. Mississippi.

Po karierze kulturysta wstąpił do wojska oraz policji. Przez kolejne lata zmagał się z zespołem stresu pourazowego i depresją, a także przeszedł operację przeszczepienia nerki. W ostatnich latach życia był właścicielem siłowni w Hurley i pracował jako trener i instruktor fitness.