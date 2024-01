W piątek w Samarkandzie w Uzbekistanie Magnus Carlsen po raz piąty w karierze został mistrzem świata w szachach szybkich. Wcześniej triumfował w Dubaju (2014), Berlinie (2015), Moskwie (2019), a także w Ałmatach (2022). W turnieju wystąpiło 202 zawodników z 46 krajów. Wśród nich zwolennik napaści Rosji na Ukrainę - Denis Chismatułlin.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten sezon jest dla nas koszmarny". Łukasz Kaczmarek po ostatnim meczu w 2023 roku

Skandal na mistrzostwach świata w szachach. Reakcja polskiego zawodnika

Chismatułlin współpracował ze zdyskwalifikowanym za popieranie Putina arcymistrzem Siergiejem Kariakinem. Ten publicznie nawoływał Rosjan do zbiórki pieniędzy na zakup sprzętu wojennego do użycia w Ukrainie, ale został nałożony na niego zakaz rywalizacji. Wydawało się, że postanowienie MKOl jest jasne - sportowcy, którzy aktywnie wspierają rosyjską agresję w Ukrainie, nie będą mogli wziąć udziału w igrzyskach w Paryżu. Dla przykładu inny słynny rosyjski gracz, Jan Niepomniaszczij, podpisał deklarację antywojenną i powtarza, że zrobił to z głębokim przekonaniem. "Ta wojna jest horrorem" - twierdzi w rozmowie z "El Pais".

Jednocześnie organizacja szachowa FIDE nie musi się podporządkować decyzji MKOl-u. Hiszpańska gazeta zapytała wprost, dlaczego inny jawny i zadeklarowany zwolennik działań Władimira Putina nie został zdyskwalifikowany. Jak wyjaśnił Aleksandr Martynow, jeden z jej szefów, w zarządzie FIDE nie istnieje procedura wykluczająca zawodników z rywalizacji. Leży to w zadaniach komisji etyki. Jeśli nikt nie zgłosił do niej sprawy Chismatułlina, to dalej może rywalizować.

Hiszpańskie "El Pais" podkreśla, że agresja Rosji na Ukrainę podzieliła środowisko szachowe, w której roi się od zawodników z obu nacji, a sama dyscyplina odgrywa bardzo istotną rolę w kraju Władimira Putina. Chismatułlin w trakcie turnieju rywalizował z Magnusem Carlsenem, który podał mu rękę przed jak i po partii. "El Pais" zaznacza, że nie zrobił tego polski szachista Jan-Krzysztof Duda. Polak dwa lata temu został mistrzem Europy w szachach szybkich. W minionych mistrzostwach świata w Uzbekistanie zajął 45. miejsce.