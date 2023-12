Eurosport wybrał najważniejsze momenty 2023 roku. Jest i polski akcent! [WIDEO]

Wraz z końcem roku pojawiają się zestawienia najlepszych sportowców w każdej z dyscyplin, największych triumfów i najważniejszych momentów minionych 12 miesięcy. 2023 rok przyniósł Polsce sukcesy m.in. w tenisie i siatkówce. W swoim zestawieniu "Eurosport" wyróżnił jednak inny, niezwykle ważny i wielki moment polskiego sportowca.

Wybrali najważniejsze momenty 2023 roku w sporcie. Nie zapomnieli o Polaku

Wśród najważniejszych momentów sportowych 2023 roku Eurosport umieścił m.in. wielkie zwycięstwa znanych sportowców oraz kilka zabawnych scenek z okolic sportu. Wśród nich znalazły się m.in. taniec Novaka Djokovica podczas Australian Open, wygrana Stefana Krafta w mistrzostwach świata, czy wygrana Luki Brecela w mistrzostwach świata w snookerze.

Wśród najważniejszych momentów stacja znalazła także miejsce dla biegaczy, lekkoatletów, kolarzy i ludzi świata sportów motorowych. To właśnie w ostatniej z tych kategorii znalazło się miejsce dla sportowca z Polski. Chodzi oczywiście o Bartosza Zmarzlika.

Żużlowiec Motoru Lublin już po raz czwarty w karierze został triumfatorem cyklu Grand Prix, a więc żużlowym mistrzem Świata. Wcześniej triumfował także w 2019, 2020 i 2022 roku. Tym razem jednak jego sukces może smakować podwójnie. Przed sezonem Zmarzlik zmienił klub, więc jego forma mogła być niewiadomą.

Polski mistrz walczył o triumf m.in. z Fredrikiem Lindgrenem, Martinem Vaculikiem i Jackiem Holderem, którzy byli w życiowej formie. Ponadto w kuriozalny sposób został zdyskwalifikowany z udziału w zawodach w Vojens, kiedy to założył na kwalifikacje niewłaściwy kevlar. Pomimo tego nie dał rywalom szans i wygrał w wielkim stylu cały cykl.

To jedyny moment z udziałem polskiego sportowca, jaki Eurosport umieścił w swoim zestawieniu. Ma to jednak związek z faktem, że akurat do transmisji z tego wydarzenia stacja miała prawa telewizyjne.