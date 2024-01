Od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę zawodnicy z Rosji i Białorusi nie mogą brać udziału w wielu międzynarodowych zawodach sportowych. Mimo to w grudniu pojawili się na turnieju gimnastycznym "Sky Grace" w Pekinie, który sędziowała Polka Irina Lortkipanidze. Jej obecność na tym wydarzeniu spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem Polskiego Związku Gimnastycznego (PZG). Ten wydał oświadczenie w tej sprawie, w którym potępił jej udział w zawodach i podkreślił, że niedawno pozbawił ją licencji sędziowskiej oraz trenerskiej. Okazuje się, że kobieta znalazła niespodziewanych obrońców.

Białorusini reagują na aferę wokół polskiej sędzi. Piszą o "prześladowaniach"

Sprawą zajął się białoruski portal mlyn.by, który skomentował ją w dosadnych słowach. "Demokracja w europejskim stylu. Do niedawna prawie każdy z nas wierzył, że coś takiego istnieje, że jej instytucje są niezachwiane i musimy przejść długą drogę, aby osiągnąć ten poziom" - czytamy na początku artykułu.

Autor stwierdza, że demokracja okazuje się "niepotrzebna", a to dlatego, że rzekomo uderza w sportowców z Rosji i Białorusi. "Prześladują ich tylko dlatego, że mają paszporty tych krajów, bezprawnie pozbawia się ich flagi, hymnu, herbu. Proponują im podpisanie dokumentów, w których muszą wyrazić swój sprzeciw wobec polityki swoich rządów. A nawet dyktują, jakie stroje mają nosić na zawodach" - napisano, nie wspominając, że restrykcje te są wprowadzane z konkretnych powodów. "Najwyraźniej to nie wystarczy. Albo po prostu zdali sobie sprawę, że nasi sportowcy mają swoją dumę. I zaczęli się moczyć..." - ironizowano.

Białorusini krytykują Polskę. A potem ją umoralniają. "Koszmar"

Następnie podkreślono, że bez Rosjan i Białorusinów zawody w Pekinie znacznie straciłyby na prestiżu. "Chińczycy splunęli na te wszystkie europejskie insynuacje" - czytamy. Potem uderzono w Polskę, którą oskarżono o "dyskryminację paszportową", a także o to, że karze za posiadanie własnego zdania i jest to coś wręcz "normalnego".

Jeśli chodzi o Lortkipanidze, to oceniono, że decyzja PZG pozbawiła ją "prawa do pracy i bycia szczęśliwą". Autor podkreślił, że polska sędzia powinna "cieszyć się, że jej nie posadzili". A jeszcze bardziej absurdalna jest puenta tekstu. "Radzimy Polakom zmienić nazwę swojej federacji gimnastycznej, aby w pełni respektować demokrację. Albowiem skrótowa nazwa zawiera literę Z (symbol rosyjskiej armii - red.). Koszmar! Skutkuje to poparciem dla SVO (tak określa się "specjalną operację wojskową", czyli atak na Ukrainę - red.). I tylko w ten sposób można znaleźć się na czarnej liście" - podsumowano.

Wcześniej głos w tej sprawie zabrała między innymi Swietłana Żurowa, pochodząca z Rosji była mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie szybkim. - To jest historia demonstracyjna, żeby nikt nigdzie nie chodził i nie sędziował, demonstracyjna chłosta w celu zastraszenia. Mam nadzieję, że rozsądni ludzie wszystko zrozumieją i rozsądnie to ocenią - powiedziała.