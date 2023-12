Żurowa nie wytrzymała po decyzji Polaków. "Demonstracyjna chłosta w celu zastraszenia"

Od 24 lutego ubiegłego roku, czyli momentu eskalacji wojny na Ukrainie, rosyjscy sportowcy zostali wykluczeni z zawodów, a większość sportowego świata izoluje ich od rywalizacji. Inaczej było dwa tygodnie temu w Pekinie. W dniach 15-17 grudnia odbył się tam międzynarodowy turniej gimnastyczny "Sky Grace". Wzięły w nim udział zawodniczki z Rosji oraz Białorusi. Rosjanie zdobyli 19 medali, w tym dziewięć złotych.

Żurowa komentuje: Demonstracyjna chłosta w celu zastraszenia

W wydarzeniu wzięła udział polska sędzia Irina Lortkipanidze. Została ona potępiona przez Polski Związek Gimnastyczny. W dodatku Zarząd Główny PZG pozbawił ją licencji sędziowskiej oraz trenerskiej na wniosek Komisji Dyscyplinarnej PZG.

- Zarząd Polskiego Związku Gimnastycznego pragnie wyrazić swoją dezaprobatę oraz sprzeciw wobec uczestnictwa Pani sędzi Iriny Lortkipanidze w międzynarodowym turnieju "Sky Grace" odbywającym się w dniach 15-17 grudnia 2023 roku w Pekinie (CHN) z udziałem zawodniczek z Rosji i Białorusi - napisał Polski Związek Gimnastyczny w specjalnym oświadczeniu.

Teraz decyzję Polskiego Związku Gimnastycznego skomentowała Swietłana Żurowa, była rosyjska łyżwiarka szybka, mistrzyni olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata oraz zdobywczyni Pucharu Świata.

- To jest historia demonstracyjna, żeby nikt nigdzie nie chodził i nie sędziował, demonstracyjna chłosta w celu zastraszenia. Mam nadzieję, że rozsądni ludzie wszystko zrozumieją i rozsądnie to ocenią - powiedziała.

Została też zapytana, czy warto zapraszać zagranicznych sędziów do pracy w Rosji.

- Jest mało prawdopodobne, że taki sędzia pojedzie do Rosji. Polka poszła do sędziowania, bo szczerze kocha gimnastykę, całe życie spędziła w tym sporcie, a praca na turniejach to jej zawodowy obowiązek - dodała Żurowa.

- Irina Lortkipanidze to doświadczona i zasłużona sędzia. Jest trenerką klasy I gimnastyki artystycznej i magistrem wychowania fizycznego i sportu z przygotowaniem pedagogicznym. Od 2001 roku jest sędzią brevet Międzynarodowej Federacji Gimnastyki - pisał o niej Sport.pl.

Brała udział w igrzyskach olimpijskich - jako trenerka i sędzia. Jej podopiecznymi były Magdalena Markowska, Karolia Dobroszycka czy Natasza Urbańska. Irina Lortkipanidze została wyróżniona srebrną odznaką Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu "Za zasługi dla sportu", a także odznaką honorową Polskiego Związku Gimnastycznego.