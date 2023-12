A jednak! Boniek przemówił ws. starcia z Najmanem

Od pewnego czasu Zbigniew Boniek i Marcin Najaman stali się medialnymi bestiami. Panowie często komentują bieżące wydarzenia ze świata polityki czy sportu, nie szczędząc ironii we wpisach. Szczególnie były prezes PZPN w ostatnim czasie wyspecjalizował się w atakowaniu polityków PiS-u, którzy często odpowiadali na jego komentarze. Najman często zaczepiał 67-latka w mediach społecznościowych, aż w końcu Boniek znalazł płaszczyznę, na której mógłby zmierzyć się z byłym pięściarzem.

Boniek skomentował plotki dotyczące pojedynku z Najmanem. "Podoba mi się"

Już na początku grudnia pojawiły się pierwsze pogłoski o tym, że dojdzie do pojedynku między Zbigniewem Bońkiem a Marcinem Najmanem. Stworzono nawet grafikę promującą to wydarzenie. Następnie w programie "Przesłuchanie", który emitowany jest na Kanale Sportowym, w rozmowie z Mateuszem Borkiem Najman zdradził szczegóły.

- Musimy sobie wreszcie w neutralnej płaszczyźnie odpowiedzieć na pytanie: kto jest cesarzem, kto imperatorem, a kto jest być może jednym i drugim. Ta rywalizacja między mną a Zbigniewem Bońkiem odbędzie się na pewno. Już za dużo rzeczy zostało powiedzianych, za dużo uszczypliwości zostało wymienionych [...] Wszystko wskazuje na to, że to będzie rywalizacja speedrowerowa, czyli żużel na rowerach, na tym mniejszym torze, ale nie we dwóch, tylko w czterech - mówił kilka dni temu Najman.

Okazuje się, że nie były to słowa rzucone na wiatr. 31 grudnia podczas programu "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl Zbigniew Boniek potwierdził, że najprawdopodobniej dojdzie do tej rywalizacji. - On chciałby coś takiego zrobić. Muszę powiedzieć, że mnie to nawet trochę kręci. Ale tam występuje czterech, więc trzeba byłoby jeszcze dwóch znaleźć - stwierdził były prezes PZPN. - Myśleliśmy o tym, żeby to miało charakter charytatywny. Pieniądze zostałyby przekazane na fajny cel. Najman mi się podoba, bo jest na to nieźle nakręcony - uzupełnił po chwili.

Kilka godzin później 67-latek w swoim stylu wbił kolejną szpilkę w stronę Marcina Najmana, udostępniając jego wpis na X (dawniej Twitter). "Uważaj kolego, abym Cię w szprychy nie wkręcił" - napisał wiceprezes UEFA. Starcie ma odbyć się w rywalizacji speedrowerowej, w której uczestnicy na żużlowej nawierzchni ścigają się na rowerach. Co ciekawe, Boniek niedawno znalazł Najmanowi partnera, który mógłby dołączyć do jego dwuosobowej drużyny. Padło na, jakżeby inaczej, polityka PiS-u.