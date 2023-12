Wasilewski nie wytrzymał. Chodzi o TVP. "Ale gnój"

Po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska nowa władza natychmiast rozpoczęła przejęcie mediów publicznych z rąk Prawa i Sprawiedliwości. Finalnie w budynkach publicznej telewizji i Polskiej Agencji Prasowej doszło do wielkiego sporu i przepychanek na korytarzach. Kiedy w kraju rządził PiS, jedną z głównych twarzy dziennika "Wiadomości" był Michał Adamczyk. Ostatnio jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej ujawnił, na jakie wynagrodzenie mógł liczyć prowadzący programu.

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Adamczyk zgarnął miliony w TVP. Wasilewski wypalił: Damski bokser

"Zapnijcie pasy! Oto wynik prawdziwej kontroli poselskiej. Miliony dla pisowskich szefów TVP" - napisał w czwartkowe popołudnie w mediach społecznościowych Dariusz Joński. Z załączonego przez posła KO dokumentu wynika, że Michał Adamczyk jako dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w okresie od 25 kwietnia do 31 grudnia 2023 roku otrzymał ponad 370 tysięcy złotych. Do sumy jego wynagrodzenia dochodzą pieniądze z umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego tytułu Adamczyk miał zgarnąć 1 mln 127 tysięcy złotych. W dokumencie zamieszczone także informacje o zarobkach innych pracowników związanych z PiS-em.

Na olbrzymie wynagrodzenie byłego prowadzącego "Wiadomości" zareagował Andrzej Wasilewski. Doświadczony promotor bokserski nie gryzł się w język, wyliczając, że Adamczyk mógł zarabiać prawie 190 tysięcy złotych miesięcznie. Wasilewskiego zszokowała również kwota, jaką dziennikarz przeznacza na alimenty dla dziecka. "Zarobki w wysokości 187 tys. miesięcznie dla pana Adamczyka, damskiego boksera w stosunku do żony i kochanki - zszokowały mnie. Ale informacja, że z tego płaci alimenty na dziecko w wysokości 1,2 tys. zł - znokautowała mnie. Pełny nokaut. Ale gnój" - czytamy na profilu X (dawniej Twitter) promotora.

Wasilewski uderzył w piłkarzy. "Nie musimy się pocieszać"

10 grudnia Mateusz Masternak przegrał walkę o mistrzostwo świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej. Polak punktował Chrisa Billama-Smitha, jednak po siódmej rundzie został zmuszony poddać pojedynek ze względu na kontuzję żebra. Po walce Wasilewski, który jest promotorem pięściarza, kolejny raz wygłosił mocną opinię, nawiązując do piłkarskiej reprezentacji Polski.

- My nie jesteśmy jakimiś "przegrywaczami", że musimy się po czymś pocieszać. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą wygrywać. To wszystko jedno jak, oficjalnie walka jest przegrana i to jest klęska, kropka. Tłumaczmy sobie, ładne zwycięstwo. Zostawmy to tym naszym polskim piłkarzom, naprawdę - powiedział Andrzej Wasilewski.