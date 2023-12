Afera na cały świat. Rosjanie zaśmiali się wszystkim w twarz podczas MŚ

W piątkowy wieczór w Samarkandzie w Uzbekistanie Magnus Carlsen został mistrzem świata w szachach szybkich. Był to już piąty tego typu tytuł dla Norwega w karierze. Wcześniej triumfował w Dubaju (2014), Berlinie (2015), Moskwie (2019), a także w Ałmatach (2022). I choć było to wielkie wydarzenie tego dnia, to nie o nim mówiło się najwięcej. Dość duże kontrowersje wzbudził pojedynek dwóch rosyjskich arcymistrzów, ale w szachach błyskawicznych. Mowa o Janie Niepomniaszcziu oraz Daniile Dubkowie.

Skandal w szachach. Kibice zaniepokojeni. Rosjanie mogli zagrać w ustawionym meczu

Panowie zmierzyli się w 11. rundzie. Wówczas doszło do dość dziwnej sytuacji. Żaden z nich nie starał się zwyciężyć, a ich gra wzbudziła wiele podejrzeń. Po pierwsze, używali jedynie jednej figury, a więc skoczka. Po drugie, wykonali tylko 12 ruchów i ostatecznie partia zakończyła się remisem. To wzbudziło podejrzenia wielu kibiców o "match fixing", a więc ustawianie meczów.

Zszokowani grą Rosjan byli też komentatorzy, przyglądający się ich rywalizacji. Wskazywali, że sprawa może mieć ciąg dalszy i zmusi Międzynarodową Federację Szachową (FIDE) do podjęcia działań. - Spójrzmy, co tutaj się właściwie stało. Bądźmy ostrożni, ponieważ istnieje tutaj poważne zagrożenie, że sędzia ukaże ich za te działania. Tak stało się już w przeszłości, kiedy dwóch przyjaciół grało w ten sposób i otrzymali po 0 - mówił jeden z dziennikarzy.

I finalnie słowa komentatorów miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sprawie przyjrzała się FIDE i ukarała zawodników odjęciem pół punktu. Organizacja podjęła decyzję o tym, że wynik starcia zostanie zmieniony na 0:0.

Na dość kontrowersyjną grę zareagował też Jon Ludvig Hammer. Arcymistrz wprost napisał, że w tym przypadku mogło dojść do ustawienia spotkania. "To było ponad wszelką wątpliwość ustawione starcie. To idioci, którzy położyli na szali własne kariery" - napisał na X (dawniej Twitter).

W sobotę rozegranych zostanie ostatnie dziewięć meczów w szachach błyskawicznych. Wówczas dowiemy się, kto zostanie mistrzem. Tytułu broni Carlsen.