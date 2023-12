Żona posła PiS zobaczyła, ile waży. I poszła na całość podczas świąt

Jeszcze rok temu w programie Hejt Park w Kanale Sportowym Marianna Schreiber zarzekała się, że nigdy nie dołączy do świata freak fightów, a tymczasem zanotowała udany debiut w mieszanych sztukach walki. W piątek 31-latka jednogłośną decyzją sędziów pokonała Monikę "Najlepszą Polską Dziennikarkę" Laskowską. - Po wszystkim Schreiber popłakała się, założono jej na głowę koronę, a po pierwszym pytaniu od reportera w oktagonie nie mogła wydusić z siebie słowa - pisał Aleksander Bernard ze Sport.pl.

Marianna Schreiber zabrała głos po walce

Gdy emocje opadły, Marianna Schreiber udzieliła wywiadu dla kanału "MMA-bądź na bieżąco", w którym podsumowała swoją walkę. Żona żona polityka Prawa i Sprawiedliwości nie kryła swojego zadowolenia.

- Czułam się jak lew. Trzeba mierzyć siły na zamiary. Ja na pewno czułam się silna i pewna. Przed walką miałam ogromny stres, ale jak już weszłam do klatki, to drzwi się zamknęły, była cisza, widziałam tylko Monikę i jej rękawicę. Słyszałam w tle trenera, krzyczącego "wojna, zaczynamy, jedziemy, robisz to, robisz tamto". I my się wydawało, że Monika jest niska i filigranowa, a okazało się, że jest bardzo silna. Z jednej strony nie dała rady mnie wywrócić, mimo że mocno mnie szarpała za nogi, ale źle wybrała. Moje nogi są najsilniejsze - podkreśliła.

Następnie zdradziła, jak wyglądały jej dni przed debiutem w oktagonie. - Ja w dwa dni schudłam cztery kilo. Robiłam wagę, bo musiałam wypełnić limit wagowy. To jest moja wina, bo nie chudłam systematycznie. Przed świętami zważyłam się i uświadomiłam sobie, że mam cztery kilogramy za dużo, a ważenie jest za trzy dni. Nie jadłam praktycznie nic przez całe święta, a w ostatni dzień nie piłam nawet wody - ujawniła.

Zdaniem Schreiber, utrata wagi wpłynęła na pogorszenie jej sprawności i spadek kondycji fizycznej. - To obniżyło moją kondycję. Kondycję miałam bardzo dobrą, a w tym pojedynku już po drugiej rundzie mówiłam do trenera, że już chyba nie dam rady. Ręce miałam jak z waty. Byłam w szoku, że takie uczucie może towarzyszyć człowiekowi, że ręce są bezwładne. Nie da się tego opisać. Nie pamiętam nawet połowy tej walki. Będę musiała ją obejrzeć - dodała.