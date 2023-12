CLOUT MMA 3. Hajto vs Wawrzyniak, Bartman vs Augustyn, Najman vs Cios [SANTA CLOUT, WYNIKI]

To już trzecia gali freak fightów federacji Clout MMA. Tym razem będzie to gala jedynie telewizyjna, odbywająca się w studiu Polsatu, dlatego też jedyna szansa na jej obejrzenie to wykup transmisji PPV (pay-per-view).

A emocji nie powinno zabraknąć, tym bardziej że pojedynkować się będą także byli sportowcy. Walką wieczoru ma być starcie dwóch byłych reprezentantów Polski w piłce nożnej - Tomasza Hajty i Jakuba Wawrzyniaka. Były kadrowicz w siatkówce Zbigniew Bartman zawalczy z kolei byłym piłkarzem drużyn Serie A i ekstraklasy - Błażejem Augustynem.

Do oktagonu raz jeszcze wejdzie "król polskich freak fightów" Marcin Najman, który zmierzy się z Adrianem Ciosem. Nie zabraknie też znanych, choć niekoniecznie cieszących się renomą, influencerów, a także swoją pierwszą walkę stoczy kontrowersyjna Marianna Schreiber, żona posła PiS-u Łukasza Schreibera. Początek gali o godzinie 20:00.

CLOUT MMA 3 - lista walk:

Tomasz "Gianni" Hajto vs. Jakub Wawrzyniak (K-1, małe rękawice)

Denis "Bad Boy" Załęcki vs. Natan "Bóg Estetyki" Marcoń lub Natan "Bóg Estetyki" Marcoń vs. Denis Labryga *

Marcin "El Testosteron" Najman vs. Adrian Cios (MMA)

Denis "Bad Boy" Załęcki vs. Patryk "Wielki Bu" Masiak (K-1, małe rękawice)

Zbigniew Bartman vs. Błażej Augustyn (MMA)

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski vs. Grzegorz "Szuli" Szulakowski (Boks, małe rękawice)

Marianna "Hipokrytka" Schreiber vs. Monika "Najlepsza Polska Dziennikarka" Laskowska (K-1, małe rękawice)

Marcin Siwy vs. Wasyl "Vasyl" Hałycz (Boks, małe rękawice)

Mateusz "Mavs" Szczypior i Krystian "Świstak" Bajor vs. Marcin Szwed i Fabian "Banersky" Baner (K-1, małe rękawice)

* Po walce Denisa Załęckiego z Patrykiem Masiakiem lekarze podejmą decyzję czy 26-latek będzie w stanie ponownie wejść do klatki. Jeśli się zgodzą, to zmierzy się on z Natanem Marconiem w formule MMA na dystansie 3x3 minuty.

Gala Clout MMA 3 odbędzie się w Studiu Polsat 1600 w Warszawie. Planowo ma rozpocząć się o godzinie 20:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna tylko po wykupieniu PPV (pay-per-view) na stronie cloutmma.tv. Dostępne są pakiety w cenie 34,99 oraz 39,99 zł.