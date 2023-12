Sceny na MŚ. Było już 2:0 i nagle Polak zaczął pudłować na potęgę

Krzysztof Ratajski został w tegorocznych mistrzostwach świata rozstawiony z numerem 24, co oznaczało, że już w 1/16 finału czekał go wyżej rozstawiony przeciwnik. Po pokonaniu Anglika Jamiego Hughesa najlepszy polski darter mierzył się z renomowanym Walijczykiem Jonnym Claytonem (nr 9). Clayton wprawdzie w pierwszym starciu z Irlandczykiem Stevem Lennonem nie zachwycił, a przeciwko Polakowi tylko na początku spisywał się lepiej.

Mecz niewykorzystanych szans Krzysztofa Ratajskiego. Polak odpadł z mistrzostw świata

Clayton w pierwszym secie wygrał gładko 3:1, nie myląc się ani razu na decydujących lotkach. Walijczyk trafiał bezbłędnie podwójne, dzięki czemu tak naprawdę nie pozwolił Ratajskiemu nawiązać walki w całej partii.

Drugi set to już jednak zupełnie inna historia. Ratajski rozpoczął od prowadzenia 2:0 i wydawało się, że pewnie zmierza do wyrównania w meczu. Clayton miał duże problemy na dystansie, dlatego też zarówno w czwartym, jak i piątym legu "Polish Eagle" miał okazje do wygrania seta, łącznie było ich około pięciu-sześciu Wtedy jednak Ratajski zaczął pudłować na potęgę, a doświadczony Walijczyk z tego skrzętnie skorzystał. Zamiast 1:1 zrobiło się 0:2.

Na szczęście, w trzecim secie gra Krzysztofa Ratajskiego była już kompletna. Polak trafiał ze średnią ponad 100 punktów na podejście, a do tego trafiał bardzo dobrze podwójne, nawet pomimo zawahania przy dwóch lotkach setowych. Clayton tego chwilowego zastoju Polaka wykorzystać nie zdołał, a w kolejnym podejściu Ratajski przypieczętował wygraną w secie 3:0.

Czwarty set był kolejnym setem niewykorzystanych szans Ratajskiego, który zarówno w pierwszym, jak i czwartym legu miał lotki na zwycięstwo, których nie potrafił trafić. Polak mylił się wówczas na podwójnych, trafiając tylko raz - w trzecim legu, który okazał się dla niego "honorowym" w tej partii. Clayton, choć jego skuteczność też była daleka od ideału, wygrał 3:1 i tak też prowadził po czterech setach.

Ratajski znalazł się pod ścianą, ale w kolejnym secie spisał się bardzo dobrze, korzystając bez skrupułów z coraz słabszej postawy swojego przeciwnika. Ten set większej historii nie miał, polski darter wygrał 3:1 i złapał kontakt z Walijczykiem w setach (2:3).

Niestety, w kolejnym secie Clayton już dopiął swego. W dużej mierze dzięki słabej postawie Ratajskiego, który przestał trafiać lotki potrójne. Walijczyk pewnie zwyciężył w tym secie 3:1 i przypieczętował awans do najlepszej szesnastki MŚ.

Krzysztof Ratajski ostatecznie przegrał z Jonnym Claytonem 2:4 i to Walijczyk awansował do 1/8 finału rozgrywanych w Londynie mistrzostw świata. Clayton zmierzy się tam z rozstawionym z numerem 8 Anglikiem Robem Crossem, który pokonał Szweda Jeffreya de Graafa 4:2.