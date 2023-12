Zimoch znowu "podpalił". Cisnął gromy w posłów PiS

Tomasz Zimoch, dziennikarz i komentator sportowy przez lata związany z Polskim Radiem, w październiku już po raz drugi został wybrany do Sejmu. Poseł Polski 2050 Szymona Hołowni od początku kadencji jest bardzo aktywny. Wybrano go na członka Krajowej Rady Sądownictwa, a ostatnio wdał się w gorącą dyskusję w sprawie mediów publicznych z byłym ministrem Szymonem Szynkowskim vel Sękiem. Tym razem rozpalił polityczne emocje alarmującym wpisem.

Tomasz Zimoch znów wywołał burzę. Podniósł alarm. Poszło o skazanych posłów PiS-u

Polityk Trzeciej Drogi zauważył, że na czwartkowym posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji obecni byli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Jego zdaniem nie mieli prawa się tam znaleźć. - Panowie M. Kamiński i M. Wąsik biorą udział w posiedzeniu Komisji Administracji. To kpina z Sejmu - napisał na platformie X.

Obaj byli ministrowie w rządzie PiS-u zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Sąd apelacyjny wydał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności za nadużycia popełnione w 2007 roku podczas tzw. afery gruntowej, która miał skompromitować ówczesnego wicepremiera Andrzeja Leppera. Wcześniej jednak ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda. Stało się to, zanim zapadł prawomocny wyrok. Sąd uznał więc ułaskawienie za nieważne, a mandaty poselskie Kamińskiego i Wąsika wygasły, o czym poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Kamiński i Wąsik pojawili się w Sejmie. Fala oburzenia

Panowie nie odebrali jednak oficjalnej decyzji i postanowili dalej uczestniczyć w pracach Sejmu. - Właśnie na komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych panowie Kamiński i Wąsik odmówili przyjęcia od dyrektora gabinetu marszałka Szymona Hołowni postanowienia o wygaszeniu ich mandatów. Panowie nadal uzurpują sobie prawo które prawomocnym wyrokiem odebrał im sąd - poinformował poseł KO Konrad Frysztak zasiadający w tejże komisji.

Wpis Zimocha mocno podzielił komentujących. Jedni podzielali oburzenie posła, inni zaś odsyłali go do marszałka Hołowni, wskazując, że jeśli doszło do złamania prawa, to właśnie z jego strony powinna wyjść odpowiednia reakcja. Ostatecznie byli szefowie służb zostali na posiedzeniu komisji. - To Kancelaria Sejmu zaprosiła mnie dzisiaj na komisję indywidualnie na mój telefon. Dzisiaj dostałem to zaproszenie jako poseł. I słusznie, bo mój mandat nie wygasł. Jest pewna procedura, której należy przestrzegać - wyjaśnił Mariusz Kamiński w TVN24.