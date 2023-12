Media: Oto zastępcy Nitrasa. Jest kontrowersyjny kandydat

Według najnowszych doniesień nowymi wiceministrami sportu mają być Piotr Borys i Ireneusz Raś. Obaj mają już spore doświadczenie w polityce.

Ujawniono nazwiska dwóch wiceministrów sportu

Dopiero po świętach Bożego Narodzenia dochodzi do pierwszych znaczących decyzji kadrowych w ministerstwie sportu i turystyki. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", Sławomir Nitras wskazał już dwóch nowych wiceministrów.

Jednym z nich ma być Piotr Borys, poseł Koalicji Obywatelskiej (KO), który w obecnej kadencji Sejmu jest też wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawował funkcję posła także w poprzedniej kadencji. W latach 2009-2014 pracował w Parlamencie Europejskim. Uzyskał mandat eurodeputowanego, był członkiem delegacji do spraw stosunków z Afganistanem, delegacji do spraw stosunków z Azją Centralną, Komisji Prawnej oraz Komisji Kultury i Edukacji. W swoim CV ma również pracę w sejmiku województwa dolnośląskiego, zasiadał w radzie miasta Lubin. Według informacji "Gazety Wyborczej" Borys ma wystartować w najbliższych wyborach samorządowych i ubiegać się o fotel prezydenta Lubina. Ukraina odznaczyła go Białym Krzyżem "Honoris et Gloria" za pomoc jej obywatelom w czasie wojny.

Drugim wiceministrem sportu ma zostać Ireneusz Raś, który dostał się do Sejmu z list koalicji Trzeciej Drogi. Pełni funkcję posła nieprzerwanie od 2005 r. W przeszłości reprezentował Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie Centrum. Dziś jest prezesem partii Centrum dla Polski, która wchodzi w skład Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej. W latach 2015-2019 sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, był członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą, a do 2018 zasiadał w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

W 2021 r. Raś został usunięty z PO. Według mediów powodami takiej decyzji zarządu partii miały być "podważanie decyzji władz oraz nieuczciwość wobec koleżanek i kolegów". Uchodził za zwolennika organizacji ostatnich igrzysk europejskich w Krakowie oraz zimowych igrzysk olimpijskich na terenie Małopolski.

Jak podaje "Rzeczpospolita", Nitras ma w późniejszym czasie nominować kolejnych dwóch wiceministrów. Wiadomo, że jeden ma być z Lewicy, a drugi z Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie ma informacji. nt. podziału obowiązków i kompetencji z Borysem i Rasiem.