Legenda grzmi po wyjeździe Rosjan do USA. "To zdrajcy"

Jeśli jesteś fanem biathlonu, to Aleksandr Iwanowicz Tichonow nie może być dla ciebie postacią anonimową - dominował w tej dyscyplinie od końcówki lat 60. do początku 80. Reprezentujący ZSRR biathlonista to jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. To pięciokrotny medalista olimpijski i wielokrotny medalista mistrzostw świata.

Ale nawet nie trzeba się pasjonować sportami zimowymi, bo go kojarzyć, bo w ostatnich latach często cytowała go rosyjska propaganda. Gdy FIFA wykluczyła Rosjan z mundialu w Katarze, to Tichonow zabrał głos na ten temat.

- Decyzja FIFA to kompletny absurd i absolutny nonsens. W takim razie musimy zorganizować własny turniej, zaprosić do nas zaprzyjaźnione kraje i zorganizować domowe mistrzostwa - zaproponował Tichonow. Teraz rosyjskie media cytują ponownie.

Rosyjscy szermierze przenieśli się do Stanów Zjednoczonych

Przypomnijmy, w lipcu 2023 roku Siergiej Bida wraz z żoną Wiolettą, a także Konstantin Łochanow i Oleg Kynsz wzięli udział w letnich mistrzostwach w szermierce, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych. Rosjanie mogli rywalizować w tym turnieju pod warunkiem, że nie popierają inwazji na Ukrainie. Zawody wygrał Łochanow. Występ zawodników w USA bardzo nie spodobał się władzom w Rosji.

Jak informuje TASS, Bida wraz z żoną zostali umieszczeni na liście osób poszukiwanych przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Nie jest określone, na podstawie jakiego konkretnego artykułu kodeksu karnego są poszukiwani szermierze. Zdaniem rosyjskich mediów, służby szukają ich już od września.

- Nie mogę tego ocenić innym słowem niż zdrada. I nie ma potrzeby umieszczania ich na liście poszukiwanych, a należy natychmiast pozbawić ich rosyjskiego obywatelstwa. Niech sobie tam żyją, to będzie przykład dla wszystkich. Kto będzie ich tam potrzebował? A oni tego nie rozumieją. Myślę, że było to spowodowane ich chwilową słabością. Ale była to bardzo zła decyzja - stwierdził Tichonow.

Bida jest utytułowanym rosyjskim szermierzem. Sięgał po tytuły mistrza kraju i jest srebrnym medalistą igrzysk olimpijskich 2020 w Tokio. Zdobył także brązowe i srebrne medale na mistrzostwach świata. Wioletta również ma na koncie sukcesy, w tym kilka medali na mistrzostwach świata. Para miała też przeszłość w rosyjskiej armii.