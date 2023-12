Niewiarygodne, jakie prezenty dostały dzieci Cristiano Ronaldo. "To chore"

Cristiano Ronaldo po przejściu do Arabii Saudyjskiej stał się najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie. W związku z tym stać go na bardzo drogie prezenty. Niedawno jego żona Georgina Rodriguez pochwaliła się w mediach społecznościowych, co para kupiła swoim dzieciom na święta. Okazuje się, że był to niemały wydatek, co wywołało falę krytyki w komentarzach.

3 Screen/Instagram https://www.instagram.com/p/CTcIj02DogM/?utm_medium=share_sheet i Screen/Instagram - https://www.instagram.com/p/C1SYFYEI8yt/?img_index=1 Otwórz galerię Na Gazeta.pl