Boniek kontra Najman! W te informacje aż trudno uwierzyć. Oto szczegóły

Już w piątek odbędzie się kolejna gala organizacji Clout MMA, podczas której zobaczymy m.in. pojedynek Jakuba Wawrzyniaka z Tomaszem Hajto, Zbigniewa Bartmana z Błażejem Augustynem czy rewanżowe starcie pomiędzy Adrianem Ciosem a Marcinem Najmanem. I choć 44-latek nie może lekceważyć rywala, to już wiadomo, że niebawem czeka go kolejna konfrontacja.

Najman powiedział, jak będzie wyglądać jego starcie z Bońkiem. "Mogą się kości łamać"

Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że Marcin Najman zmierzy się z byłym prezesem PZPN Zbigniewem Bońkiem, z którymi co jakiś czas zaczepia się w mediach społecznościowych. Zamieszczono już nawet oficjalną grafikę tego pojedynku określanego jako "Starcie gigantów". "Spokojnie, nic w ringu. Słabszych nie biję. Jest inny pomysł. Szczegóły w 2024 roku" - przekazał Boniek na Twitterze.

Od samego początku zapowiadano, że będzie to konfrontacja w formule żużlowej i potwierdził to również zawodnik Clout MMA. - Musimy sobie wreszcie w neutralnej płaszczyźnie odpowiedzieć na pytanie: kto jest cesarzem, kto imperatorem, a kto jest być może jednym i drugim. Ta rywalizacja między mną a Zbigniewem Bońkiem odbędzie się na pewno. Już za dużo rzeczy zostało powiedzianych, za dużo uszczypliwości zostało wymienionych - powiedział we wtorkowym "Przesłuchaniu" na Kanale Sportowym.

Najman zdradził, że to nie on był inicjatorem tego starcia. - Bonito mnie do tej walki wyzwał - stwierdził. Następnie wyjaśnił formułę, w jakiej będą rywalizować obaj panowie. - Wszystko wskazuje na to, że to będzie rywalizacja speedrowerowa, czyli żużel na rowerach, na tym mniejszym torze, ale nie we dwóch, tylko w czterech. (...) Będzie rozegrany turniej - cztery wyścigi, każdy jedzie z innego pola. Cztery okrążenia, będą normalne bandy. Tam normalnie mogą się kości łamać, grzechotać. Tam się może wydarzyć wszystko - przekazał.

Mimo że oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone, to najprawdopodobniej będzie to wydarzenie charytatywne. - Ja i Zbyszek będziemy wiedzieli, co z kasą z takiego przedsięwzięcia zrobić. My już to wiemy, ale to pozostaje naszą tajemnicą - oznajmił. Błyskawicznie dodał jednak komentarz, odnoszący się do ostatnich wydarzeń wokół PZPN. - Pójdziemy na wódę - zakończył.