Nagła zmiana przepisów! Wisła w Warszawie nie będzie taka sama. "Wola większości"

Populacja sandacza, szczupaka, czy bolenia powoli odradza się w polskich rzekach. Do lat świetności wciąż daleko, ale większa świadomość wśród wędkarzy, a także odpowiednie przepisy sprawiają, że ryb z roku na rok jest coraz więcej. Tak jak na warszawskim odcinku Wisły, na którym od 2020 roku obowiązuje zakaz zabierania drapieżników przez wędkarzy i każda złowiona ryba musi zostać z powrotem wypuszczona do wody. Niestety, wszystko wskazuje na to, że ten chroniący przyrodę i uczący etycznych zachowań wędkarzy przepis zniknie ze szczegółowych zasad wędkowania obowiązujących w wodach mazowieckiego okręgu PZW.

- Taka była wola większości na walnym zgromadzeniu. Część wędkarzy od dłuższego czasu domagała się zmiany, bo są po prostu nauczeni zabierania ryb. Zabierał dziadek, zabierał ojciec i oni też zabierają. Nie łowią dla sportu, a dla ryb. Ja chciałem utrzymania przepisu o niezabieraniu drapieżników, ale byłem w mniejszości. Zresztą - jako PZW - nie możemy wędkarzom wszystkiego zakazywać. Musimy kontrolować, sprawdzać i tępić patologię, ale też słuchać wędkarzy. Dlatego od 2024 roku będzie można zabierać drapieżniki. Jak długo? To zależy od wędkarzy. Będziemy sprawdzać rejestry, kontrolować i od tego uzależniać przepisy na kolejne lata - tłumaczy nam Piotr Rybicki, rzecznik mazowieckiego okręgu PZW.

- Jesteśmy zaskoczeni zniesieniem tego zakazu! W naszej ocenie aktualny rybostan warszawskiej Wisły w żaden sposób nie uzasadnia tej decyzji - protestują z kolei wędkarze, którzy wypuszczają złowione ryby, a teraz zbierają podpisy pod petycją utrzymującą zakaz zabierania ryb na warszawskim odcinku Wisły (od mostu Południowego do mostu Północnego).

- Petycję łatwo podpisać - zwłaszcza w internecie, ale na spotkanie, na którym zapadają decyzje, przyjść już trudniej. To dobrze, że w Polsce jest tylu wędkarzy chroniących ryby, ale na spotkaniach PZW ich nie ma. Są za to ludzie, którzy chcą zabierać ryby. Pozwolimy im na to na warszawskim odcinku Wisły, ale na innych warszawskich wodach wprowadzamy za to całkowity zakaz zabierania sandacza i szczupaka. W dużej rzece ryby sobie poradzą, mają gdzie się chować, a ich złowienie to naprawdę duże wyzwanie, dlatego teraz chcemy chronić mniejsze wody, które są pod naszą kontrolą - uzupełnia Rybicki.

- Z uznaniem przyjmujemy zwiększoną ochronę sandacza i szczupaka poprzez wprowadzenie zakazu zabierania tych gatunków na wielu mniejszych wodach oraz ustanowienie górnych wymiarów ochronnych w wybranych obrębach rybackich. Nie rozumiemy jednak, czemu równocześnie zostaje zmniejszony poziom ochrony gatunków drapieżnych na warszawskim odcinku Wisły. W naszej ocenie ograniczanie zabierania ryb cennych wędkarsko może dać pozytywne efekty, a nie obostrzenia dotyczące metod wędkarskich, jak np. trolling i wertykal. Mogłyby one zostać dopuszczone jako metody sportowe, ale bez prawa zabierania ryb z wody - odpowiadają wędkarze w petycji. I zachęcają innych do jej podpisu.

- Dodatkowa ochrona drapieżników na wodzie z taką presją jak warszawska Wisła, jest koniecznością, a nie wyborem. Koniec i kropka. Przy okazji twórcy petycji odnosząc się do wprowadzonych przez okręg ograniczeń trollingu i wertykala słusznie podkreślają, że o ilości ryb wodzie decyduje to, ile tych ryb jest zabijanych, a nie jaką metodą są łowione. Pomijam tu oczywiście równie ważne kwestie środowiskowe - zauważa Marek Szymański, znany dziennikarz wędkarski, który zwraca też uwagę na nierówne traktowanie wędkarzy łowiących metodą trollingową (ciągnięcie przynęty za łodzią) i wertykalną (łowienie w pionie, polegające na podciąganiu przynęty).

- Można zrozumieć podobne zakazy na niewielkich wodach, gdzie dopuszczenie wszystkich metod wędkowania musi prowadzić do konfliktów - w okręgu toruńskim rozwiązano to w rozsądny sposób: dopuszczając trolling na wodach o powierzchni pow. 100 hektarów. Ale ograniczanie metod na takiej wodzie jak Wisła uzasadnienia nie ma. Nie idźcie tą drogą, dajcie ludziom łowić, jak chcą i lubią i pilnujcie, by z wody nie ubywało ryb, a temu - nawiasem mówiąc - na pewno nie służy też zwiększenie limitu na suma w okręgu mazowieckim do dwóch sztuk. Dla mnie jest to logika pokrętna, niezrozumiała i niedająca się obronić. "Nie, bo nie'' to jedyne wytłumaczenie takiego traktowania mniejszościowych metod wędkowania - wytłumaczenie, które nie powinno mieć miejsca w stowarzyszeniu ludzi związanych jedną pasją - apeluje Szymański.

- Słuchamy tych apeli, chcemy, żeby wędkarze byli zadowoleni, ale czasami musimy wybrać "mniejsze zło". Ochrona ryb jest dla nas ważna, w tym roku planujemy m.in. uruchomić posterunek straży rybackiej na warszawskim odcinku Wisły oraz numer alarmowy, a to może dać dużo lepsze efekty niż utrzymanie całkowitego zakazu zabierania drapieżników, który i tak bardzo często był łamany - podsumowuje rzecznik mazowieckiego okręgu PZW.