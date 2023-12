Neymar wplątany w skandal z transpłciową influencerką. Sprawa trafiła do sądu

Po transferze do saudyjskiego Al-Hilal Neymar nie przeżywa zbyt dobrego okresu. W październiku były gwiazdor Paris Saint-Germain zerwał więzadło krzyżowe, przez co musiał przejść kolejną już operację. Gdyby tego było mało, Brazylijczyk walczy z wizerunkowymi skandalami, przez co kilka dni temu złożył pozew przeciwko Sophii Barclay - transpłuciowej influencerce, która twierdziła, że była z piłkarzem w intymnej relacji.

