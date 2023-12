Tak wypoczywa Maciej Rybus. Luksus. Wiemy, dokąd wyleciał z Rosji

"Maciej pracuje z resztą grupy i będzie gotowy do gry w drugiej części sezonu. To decyzja sztabu szkoleniowego. Umowa wygaśnie latem, ale o jakich negocjacjach możemy mówić, jeśli Maciej nie gra? Jest za wcześnie, musi dojść do siebie. Ten chłopak chce jeszcze trochę pograć. Ma urazy mechaniczne, na które nikt nie jest odporny" - mówił w połowie grudnia agent Macieja Rybusa, Roman Oreszczuk. Ostatni raz 66-krotny kadrowicz zagrał w sierpniu w ligowym spotkaniu przeciwko Lokomotivowi Moskwa, spędzając na boisku 45 minut. Od tamtej pory Rybus leczy "mechaniczne urazy".

REKLAMA

Zobacz wideo

Rybus zabrał żonę na rajskie wakacje. Kwota za noc w hotelu na Malediwach robi wrażenie

W 2018 roku piłkarz poślubił Rosjankę Lanę. Wówczas ceremonia odbyła się w kraju jego partnerki, a rok później zakochani urządzili drugie wesele, tym razem w polskim Łowiczu. Po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, na Rybusa spadła ogromna fala krytyki. Były reprezentant Polski jasno stwierdził, że nie ma zamiaru opuszczać terytorium agresora, chcąc dalej reprezentować barwy rosyjskich drużyn. W sumie zawodnik spędził tam aż 11 lat, występując kolejno w Tereku Grozny, Lokomitovie, Spartaku Moskwa oraz Rubinie Kazań, do którego dołączył podczas ostatniego okna transferowego. Na decyzję pozostania w Rosji wpłynęła również żona, która nie chciała słyszeć o wyjeździe do Polski. Z tego powodu ówczesny selekcjoner Czesław Michniewicz wykluczył Rybusa z kadry.

Pomimo fatalnej sytuacji w obecnym klubie, która oficjalnie spowodowana jest kontuzją, Maciej Rybus postanowił wspólnie z małżonką wybrać się na wakacje. I to nie byle gdzie. Piłkarz wybrał Malediwy, a konkretnie 5-gwiazdkowy hotel, w którym za noc w grudniu należy zapłacić około 2,7 tys. euro, czyli prawie 12 tys. złotych. Znajdziemy tam mnóstwo restauracji, basenów, plaż oraz wiele innych atrakcji. Zdjęcia z urlopu pojawiły się w mediach społecznościowych Lany Rybus.

Na fotografiach możemy dostrzec piękne widoki czy ekskluzywne wnętrza różnych lokali. Biorąc pod uwagę daty publikowanych postów, można przypuszczać, że piłkarz i jego żona przebywają na urlopie od tygodnia. Z jednego ze zdjęć wynika, że małżeństwo nie pierwszy raz przybyło do hotelu na Malediwach, ponieważ w pokoju na ich łóżku widniał napis: "Witamy ponownie".

Jaka przyszłość klubowa czeka Macieja Rybusa? Jego kontrakt z Rubinem Kazań wygasa 30 czerwca 2024 roku i jak na razie nie wiadomo, czy pracodawca będzie rozważał przedłużenie umowy. Z pewnością brak występów boiskowych nie pomaga Polakowi, który ze względu na żonę najprawdopodobniej chciały pozostać w Rosji.