Korzeniowski mówi o pracy w TVP. "Trzeba było uważać"

Robert Korzeniowski przez Polaków kojarzony jest głównie jako wielki sportowiec i czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie. Jednak odegrał on ważną rolę podczas tworzenia stacji TVP Sport, której był pierwszym szefem i jednocześnie zarządzał redakcją sportową Telewizji Polskiej. 55-latek po czasie wspomina, że widział wiele dziwnych zmian politycznych, ale obecna jest dla niego trudna do pojęcia.

Robert Korzeniowski wspomina pracę w Telewizji Polskiej. "TVP Sport nie miała funkcji politycznej czy propagandowej"

Obecnie Telewizja Polska przechodzi rewolucję po przejęciu władzy przez nowy rząd. Minister Kultury odwołał dotychczasowy zarząd Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A., co wpłynęło na zamieszki polityczne. PiS, który oddał władzę rządowi Donalda Tuska, pilnuje siedziby TVP i bojkotuje decyzję, przerwano nadawanie TVP Info i nie wiadomo, jak potoczą się zapowiadane zmiany.

Wiele zmian widział właśnie Korzeniowski, który do TVP przychodził w 2005 roku podczas rządów SLD, a później pracował również w trakcie rządów Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Po latach przyznał, że już wtedy dochodziło do absurdów.

- W ciągu pięciu lat, jakie przepracowałem w tej firmie, miałem do czynienia z dziewięcioma zarządami w TVP. Pamiętam, że w 2009 r. były nawet dwa nieuznające się wzajemnie zarządy i trzeba było uważać, do kogo się raportuje. Były czasy, gdy sport nie był dobrze widziany - mówi Korzeniowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Dalej były chodziarz wspomina jedną akcję, którą przeprowadził jako szef redakcji sportowej. Ta miała być wolna od polityki, a wpadła w jej sidła mimowolnie. - Gdy robiłem akcję "Polska biega", współpracowaliśmy ze znienawidzoną przez ówczesne władze TVP "Gazetą Wyborczą", której nawet nie wolno było redakcyjnie prenumerować. Koniec końców do masowego rozbiegania Polski jednak podłączyła się cała telewizja na czele z TVP Info, więc mimo wszystko zrobiliśmy wspaniałe oraz ważne społecznie wydarzenie - dodaje.

55-latek jest przekonany, że sport i telewizja sportowa powinna być kompletnie wolna od polityki. Uważa również, że najczęściej TVP Sport unikało propagandy i spraw politycznych, ale nie udawało się to zawsze. Podczas pracy w Telewizji Polskiej sam starał się unikać polityki i chciałby, by tak było w nowym rozdaniu stacji sportowej. - To właśnie sport może stać się przestrzenią, gdzie wszystkie strony konfliktu politycznego podadzą sobie ręce, a co najmniej zachowają życzliwą neutralność - podsumował.