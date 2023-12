Tak Gortat pogodził się z ojcem. Poruszająca relacja

Janusz Gortat zmarł we wtorek 19 grudnia w wieku 75 lat. Jako pięściarz zdobywał medale olimpijskie w Monachium (1972 rok) i Montrealu (1976 rok). W trakcie całej kariery wygrał 272 starcia w ringu i dzierżył tytuł wicemistrza Europy. Prywatnie był ojcem byłego koszykarza NBA - Marcina Gortata. Przez lata media pisały jednak o trudnej relacji obu panów.

Tak Marcin Gortat pogodził się z ojcem. Brat zdradził szczegóły pojednania

- Wszystko było dobrze, dopóki byliśmy ze sobą blisko. Poznał jednak inny świat i przestałem go interesować. Nie ważne, czy mi się powodzi, czy nie. Marcina to po prostu nie interesuje - mówił o synu Janusz Gortat w 2020 roku. Z kolei koszykarz wspominał, że ich relacja popsuła się po rozwodzie rodziców, a Marcinowi bliżej było do matki.

Tuż po śmierci ojca Marcin Gortat w poruszającym wpisie przyznał, że przed śmiercią pogodził się z ojcem. "Kilka dni temu miałem okazję się z nim spotkać i zapamiętam ten moment do końca życia" - napisał 39-latek.

Dużo bliżej z ojcem był brat byłego koszykarza - Robert Gortat. - Byłem z tatą cały czas, do końca. Opiekowałem się nim, jeździłem do niego i zajmowałem się nim razem z moją kobietą. Byliśmy w ciągłym kontakcie i wszystko robiliśmy razem - przyznał w rozmowie z "Super Expressem". Dodał jednak, że w trudnym momencie brat przyszedł mu z pomocą i pogodził się z Gortatem seniorem.

- Nie ukrywam, że po sygnale, że z tatą jest źle, to Marcin odezwał się i pogodziliśmy się. Dlatego te niektóre wpisy w internecie są teraz niepotrzebne, bo i Marcin to mocno przeżył i ja to mocno przeżyłem. Marcin zachował się bardzo w porządku, mam teraz od niego dużą pomoc - podsumował Robert Gortat.