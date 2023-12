Mistrz olimpijski napisał kilka słów o Holeckiej. Tego nikt się nie spodziewał

We wtorek 19 grudnia Sejm przyjął uchwałę w sprawie "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". Następnego dnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił, że odwołał prezesów i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia oraz PAP, a w ich miejsce powołał nowe osoby na te stanowiska.

Szymon Ziółkowski komentuje zmiany w TVP. Wbił szpilkę Danucie Holeckiej

Zmiany te wywołały ogromne zamieszanie. Jeszcze we wtorek do siedziby Telewizji Polskiej zaczęli zjeżdżać się politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy rozpoczęli protest, argumentując to m.in. koniecznością obrony "pluralizmu mediów". Natomiast w środę podjęto decyzję m.in. o zablokowaniu sygnału TVP Info, a zamiast programów informacyjnych i publicystycznych leciały seriale czy filmy przyrodnicze. Ponadto o godz. 19:30 nie wyemitowano "Wiadomości", zamiast nich pojawił się krótki komunikat dotyczący przyszłości tego programu.

Wydarzenia te były szeroko komentowane w internecie. Głos zabrał m.in. Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski w rzucie młotem z 2000 r., który niespodziewanie przywołał Danutę Holecką, byłą prowadzącą "Wiadomości". "Jak TVP info utrzyma programy przyrodnicze zamiast propagandy, to mam prośbę, żeby chociaż w kilku zastąpić głos Krystyny Czubówny głosem Pani Holeckiej, żebyśmy tego aksamitu nie zapomnieli" - ironizował na Twitterze.

Byli sportowcy komentują zmiany w mediach publicznych. "W oparach absurdu"

Ziółkowski to niejedyny były sportowiec, który publicznie komentował zmiany w mediach publicznych. Zrobił to również Radosław Majdan, były reprezentant Polski w piłce nożnej. - Sytuacja jest bardzo dynamiczna, na gorących krzesłach prominentni działacze partii odchodzącej (PiS-u - red.), a co najciekawsze, to wszystko w oparach absurdu. Ci ludzie naprawdę twierdzą, że bronią wolnych mediów. Co ciekawe, osiem lat temu, kiedy doszli do władzy, twierdzili, że rządzą w imieniu Polaków, ponieważ to Polacy ich wybrali. Teraz gdy Polacy odsunęli ich od władzy, wybierając kogoś innego, twierdzą, że dalej powinni rządzi - powiedział w relacji na Instagramie, którą przeprowadził spod budynku TVP.

W dosadnych słowach sytuację skomentowała również Justyna Kowalczyk, mistrzyni olimpijska w biegach narciarskich. "Znów będę mogła rozmawiać z dziennikarzami TVP" - skwitowała w mediach społecznościowych.