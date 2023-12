Sceny w Sejmie. Zimoch nie wytrzymał. Poszło o TVP

Głos Tomasza Zimocha przez lata można było słyszeć jego na antenie Polskiego Radia przy okazji wydarzeń sportowych. W 2016 roku komentator odszedł, co miało związek z przejęciem władzy przez nowe kierownictwo. Później 66-latek wszedł nawet na drogę sądową z byłym pracodawcą i nie żywił on sympatii do posłów byłej już partii rządzącej. Ten uraz pozostał do dziś, o czym można było przekonać się podczas środowego posiedzenia Sejmu. Uczestniczył w nim również Zimoch, który zasiada tam z ramienia Trzeciej Drogi.

Tomasz Zimoch dał się sprowokować politykowi PiS-u. Ostra wymiana zdań

Podczas obrad poruszono temat m.in. toczących się batalii o Telewizję Polską. We wtorek Sejm podjął uchwałę w sprawie mediów publicznych. Posłowie wezwali Skarb Państwa do m.in. podjęcia niezwłocznych działań naprawczych, które mają służyć "zapewnieniu należytego funkcjonowania jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej", o czym pisał portal Gazeta.pl. Takie działanie oburzyło posłów PiS-u, którzy "dyżurują" w siedzibie Telewizji Polskiej na ul. Woronicza w Warszawie i protestują przeciwko zmianom, nazywając je m.in. zamachem stanu.

I właśnie ten temat na sejmowej mównicy poruszył Szymon Szynkowski vel Sęk. W pewnym momencie polityk PiS-u uderzył w Zimocha. - Tu pokrzykuje sympatyczny komentator sportowy, obecnie poseł, pan Tomasz Zimoch, ale nie przeszkadza mu to, że do telewizji, w której pracował, wchodzą tacy ludzie, jak funkcjonariusz polityczny pan Paweł Płuska, który ma realizować na zamówienie polityczne cele Platformy Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Ma mówić narracją, która panu jest politycznie bliska. Takie jest zadanie. (...) Nie przeszkadza panu to, że się wypina wtyczkę, odbiera się możliwość odbierania sygnału widzom Telewizji Polskiej - mówił.

Te słowa oburzyły Zimocha, który natychmiast postanowił odpowiedzieć na zarzuty przeciwnika, a w Sejmie wybuchła prawdziwa awantura. - Panie pośle, przez osiem lat myśleliście, że media są rządzących. Zapomniał pan, media są dla rządzonych. Jeśli pan chce dyskutować ze mną na temat mediów publicznych, to bardzo proszę, zapraszam na wydeptaną ziemię i wtedy sobie porozmawiamy. To pan będzie mówił, co działo się w mediach? To ja panu powiem - zaczął Zimoch, po czym nawiązał do sprawy sprzed lat, kiedy to został źle potraktowany przez Polskie Radio.

- Za to, co powiedziałem, co dzieje się w medium publicznym, czyli w radiu zostałem wykluczony m.in. z igrzysk olimpijskich, także z mistrzostw Europy z ekipy, bo powiedziała mi wasza prezes, że obraziłem cały naród polski, mówiąc, co złego dzieje się w mediach publicznych, właśnie upolitycznionych przez was. Chce pan rozmawiać ze mną? Cztery lata trwał proces i dwa procesy z Polskim Radiem wygrałem i z panią prezes. Z nadania politycznego, z typowym politykiem. I pan mówi o mediach? - krzyczał oburzony Zimoch.

Szymon Szynkowski vel Sęk odgryzł się Zimochowi

To nie był koniec wymiany zdań pomiędzy posłami. Za chwilę na mównicy ponownie zagościł Szynkowski vel Sęk. - Po pierwsze, jeśli wzywa mnie pan na udeptaną ziemię, to chce panu przypomnieć, że tu jest Sejm, a nie pojedynek. Bo może pan się zapędził i zobaczył te obrazki z Woronicza i obudził w sobie ducha walki - podkreślił. Na jego słowa dość ostro zareagował znów Zimnoch, który tym razem nie zamierzał już stanąć na mównicy. Zaczął jednak wymownie gestykulować z ławy i krzyczeć w kierunku polityka.

To oburzyło Szynkowskiego vel Sęka. - Proszę nie pokrzykiwać, bo pomyliły się panu role komentatora i kibica być może sportowego, z rolą parlamentarzysty. Proszę, żeby pan spojrzał na obrazki, które idą w świat - zakończył. Ostra wymiana zdań byłego komentatora z politykiem PiS-u rozgrzała Sejm.