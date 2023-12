Afera na całą Polskę. Taraszkiewicz nie wytrzymała po słowach Rzeźniczaka

Od niedawna znów głośno jest o Jakubie Rzeźniczaku. Piłkarz Kotwicy Kołobrzeg wraz z żoną Pauliną był gościem programu Dzień Dobry TVN. W jego trakcie wyznał, że nie ma żadnego kontaktu z córką z poprzedniego związku z Eweliną Taraszkiewicz. - Nie mam [kontaktu z córką - red.], to jest moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko - powiedział.

Ewelina Taraszkiewicz reaguje na wywiad Rzeźniczaka

Wspomniana Taraszkiewicz zwróciła się do prezes Fundacji Przedsiębiorcy Pomagają Kingi Szostko, która napisała list do Rzeźniczaka. "To, co wybrzmiewa w przestrzeni publicznej, czyli Pańskie słowa na temat braku więzi z małoletnią, czy też zakazie kontaktów z Pańskim kolejnym dzieckiem, które za chwilę się urodzi to wysoce szkodliwe i traumatyczne treści" - czytamy we fragmencie. Teraz głos w tej sprawie zabrała sama Taraszkiewicz.

- Cieszę się, że po nagłośnieniu sprawy zarówno przez Kingę, jak i Maję i przez was wszystkich TVN uciął ten fragment wywiadu. Dla mnie to jest w ogóle karygodne poruszanie takich tematów, gdzie coś już było powiedziane i z tego powodu toczą się jakieś sprawy sądowe - powiedziała w nagraniu na Instagramie. - Więc ucinając już wszelkie spekulacje i pytania - tak sprawy sądowe się toczą zarówno wobec Pauliny i Kuby. Kuba jeszcze nie miał żadnych rozpraw, natomiast ja nie jestem od tego, żeby go informować, że akt oskarżenia wpłynął do sądu - dodała. Po czym podkreśliła, że żona Rzeźniczaka Paulina nie stawiła się na czterech rozprawach w sprawie zniesławienia.

Taraszkiewicz nie kryła oburzenia wspomnianym wywiadem, a w szczególności pytaniami ze strony prowadzącego na temat jej córki. Wprost przyznała, że oczekuje od TVN-u przeprosin. - Chce podkreślić, że jesteśmy dorosłymi ludźmi i na zadane pytania można było odmówić, wstać i wyjść. Natomiast ja jestem bardzo zażenowana prowadzącym tego programu i oczekuję przeprosin od TVN-u. Nie będę tego ukrywać - podsumowała. Dodała również, że będzie się starała o zakaz wypowiadania się na temat córki.

Paulina Rzeźniczak odniosła się do wywiadu

Niedługo po rozmowie z dziennikarzami głos zabrała także Paulina Rzeźniczak. Żona piłkarza stwierdziła, że umawiała się na inne pytania i miały one dotyczyć życia codziennego małżeństwa. Podobnie uważa również sam Rzeźniczak. "Pytania Redaktora TVN całkowicie mnie zaskoczyły. Zresztą zaskoczyły też wydawcę programu. Powinienem na nie nie odpowiadać" - napisał na Instagramie.