Rzeźniczak udzielił szokującego wywiadu. Była żona nie wytrzymała. Dramatyczny apel

Jakub Rzeźniczak w ostatnim czasie skupiał się na internetowych przepychankach z byłymi partnerkami, przez co często lądował na okładkach plotkarskich portali. Jego kontrowersyjne wypowiedzi o byłych żonach czy kochankach przygasły w momencie, kiedy poślubił Paulinę Rzeźniczak. We wtorek małżonkowie zagościli w programie Dzień Dobry TVN, podczas którego zawodnik Kotwicy Kołobrzeg stwierdził, że nie ma żadnego kontaktu z córką z poprzedniego związku.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Rzeźniczak zaczął mówić o rodzinnych sprawach na wizji. Była żona nie wytrzymała

- Nie mam [kontaktu z córką - red.], to jest moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko. Nie czuję więzi po tym wszystkim, jak to się wydarzyło, jak to się stało. Chcę być szczery, nie chcę mydlić oczu. Były próby zbudowania tej więzi, te próby się nie udały i też myślę, że też takie próbowanie co chwilę tez jest złe dla Inez, a tak jest jasna sytuacja - mówił Rzeźniczak o relacjach z sześcioletnią Inez - córką, której matką jest Ewelina Taraszkiewicz. Z kolei Taraszkiewicz to kobieta, z którą Rzeźniczak zdradzał byłą żonę Edytę Zając.

Na słowa 37-latka zareagowała matka sześciolatki. Kobieta zwróciła się do prezes Fundacji Przedsiębiorcy Pomagają Kingi Szostko. Następnie na profilu Instagram szefowej organizacji pojawił się list otwarty skierowany do byłego męża Taraszkiewicz. "To, co wybrzmiewa w przestrzeni publicznej, czyli Pańskie słowa na temat braku więzi z małoletnią, czy też zakazie kontaktów z Pańskim kolejnym dzieckiem, które za chwilę się urodzi to wysoce szkodliwe i traumatyczne treści, na które nie może być przyzwolenia społecznego, dziennikarskiego i jakiegokolwiek innego, gdyż godzą one w dobro dziecka" - czytamy we fragmencie listu.

"To, że nie zbudował Pan więzi z dzieckiem i że dziecko to nie będzie miało żadnej przestrzeni w Pańskim aktualnym życiu, powinno być tylko i wyłącznie Pana prywatną sprawą, a telewizja śniadaniowa czy tabloidy nie powinny w tę kwestię ingerować, bo trauma, którą zadajecie Państwo małoletniej - będzie traumą, którą ta dziewczynka będzie nosić i w głowie i w sercu przez całe swoje życie [...] Nie proszę o to, by pokochał Pan to dziecko, proszę, by chronił Pan je przed następstwem swoich komunikatów publicznych, czyli hejtem, mową nienawiści czy traumą" - dodaje Kinga Szostko.

Obecnie 37-latek wraz z żoną Pauliną czeka na narodziny córki. Podczas wspomnianego programu Dzień Dobry TVN Jakub Rzeźniczak został zapytany o to, czy chciałby, aby w przyszłości jego córki się poznały i miały ze sobą kontakt. - Na tę chwilę nie - skwitował krótko piłkarz.