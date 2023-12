Oto jak we Francji podchodzi się do sprawy Rosji. Te słowa nie zostawiają złudzeń

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zdecydował 8 grudnia, że sportowcy z Rosji i Białorusi będą dopuszczeni do występów podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wpierw jednak muszą spełnić kilka określonych warunków, by występować pod neutralną flagą. Ta decyzja nie spodobała się m.in. Ministerstwu Sportu i Turystyki, które podkreśliło w komunikacie, że sprzeciwia się tej decyzji MKOl-u. A jak na to zareagowano we Francji? Okazuje się, że ta decyzja organizacji nie wywołała oburzenia.

