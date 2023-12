TVP w "Wiadomościach" straszyła widzów brakiem transmisji. Sama brutalnie je kasowała

Niebawem widzowie "nie będą mogli oglądać najlepszych programów informacyjnych, seriali, teleturniejów, programów rozrywkowych, czy transmisji sportowych" - wyliczał w swoim materiale zaprezentowanym w "Wiadomościach", tuż przed zaprzysiężeniem nowego rządu Adrian Borecki. Swą opowieść zilustrował kadrem z serialu "M jak miłość", teleturniejem "Jeden z dziesięciu", "Wiadomościami" i emocjonalnym obrazkiem jak polscy siatkarze po wygranej z USA sięgają po złoto tegorocznej Ligi Narodów. Ma to być wynikiem "zagłodzenia finansowego" TVP, które szykuje nowy rząd.

W TVP 1 i 2 coraz mniej sportu

Kategoryzację programów i ocenę, które są "najlepsze" zostawiamy widzom. Pozostałe sprawy dotyczące funkcjonowania TVP, w przeszłości i przyszłości wyjaśnić można, odnosząc się do dokumentów, raportów, liczb i umów, które akurat w świecie sportu są ważne i kształtują przyszłość każdego nadawcy.

Co do zasady – to, co znajduje się w ramówce większości telewizji, determinuje głównie koncesja. Tak jest w przypadku stacji prywatnych. Prywatni nadawcy są z wywiązywania się z zapisów koncesji szczegółowo rozliczani, składają coroczne raporty do KRRiT, sami są przez nią kontrolowani. W przypadku nadawców publicznych najważniejszymi dokumentami są: "Ustawa o radiofonii i telewizji" wraz z Kartą Powinności. To w "Ustawie o radiofonii i telewizji" jest mowa o misji publicznej, którą publiczny nadawca ma realizować. Misję wypełnia dzięki "zróżnicowanym programom i innym usługom w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu". Warto przy okazji dodać, że ustawa nakazuje, by te emisje "cechowały się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością." To właśnie obowiązkiem realizacji misji publicznej, władze TVP często tłumaczyły pozyskiwanie drogich praw sportowych, w tym do piłkarskiej Ekstraklasy.

Oprócz powyższej ustawy swoistym podręcznikiem dotyczącym tego co na antenach TVP się znajduje, jest Karta Powinności ustalana między szefem KRRiT a publicznym nadawcą. Ten dokument tworzony jest na konkretny okres. Ostatni dotyczy lat 2020-24 włącznie. To w nim zapisany jest procentowy udział różnych audycji (np. informacyjnych, edukacyjnych, rozrywkowych czy sportowych) w całości programu danej stacji.

Co ciekawe i w odniesieniu do przedstawionej w "Wiadomościach" ogólnej informacji, że teraz w TVP zniknie m.in. sport, warto spojrzeć do Kart Powinności TVP 1 i TVP 2 i ostatniego sprawozdania KRRiT za rok 2022. Czytamy w nim, że obie te najważniejsze anteny nie zrealizowały zawartego w dokumentach rocznego udziału audycji sportowych. W TVP1 "wyniósł on 5,6 proc. zamiast co najmniej 7 proc. (mniej o 133 godziny rocznie), w TVP2 - 1 proc. zamiast co najmniej 2 proc. (mniej o 89 godzin w roku)". Warto zwrócić uwagę, że był to rok obfitujący w sportowe wydarzenia m.in. mundial w Katarze, a mimo tego założenia nie zostały zrealizowane. Dodajmy też, że w 2021 roku TVP2 też nie wypełniła minimalnego czasu nadawania programów sportowych (stanowiły one 1,3 proc. czasu nadawania). Przy TVP 1 nie było wówczas takich informacji, więc można zakładać, że wartości zostały wówczas wypełnione.

Przerzucanie do TVP Sport

Co więcej, warto przypomnieć, że pod koniec maja tego roku (tak więc jeszcze za rządów PiS) do KRRiT wpłynął wniosek o zmodyfikowanie obowiązującej do końca 2024 roku Karty Powinności, tak by w ogóle wykreślić w niej zapis o audycjach sportowych w TVP2 – co też się stało. Tłumaczono to rozwojem anteny TVP Sport i tym, że to ta stacja ma wyspecjalizowany sportowy charakter oraz tym, że transmisje sportowe będą w TVP1. Jednocześnie w tym samym dokumencie przy TVP 1 i "audycjach sportowych" czytamy, że w latach 2023-24 udział takowych ma wynosić tylko 3 procent. Przypomnijmy, że we wcześniejszych dokumentach było to 7 procent. KRRiT poprosiliśmy o wyjaśnienie tej sprawy.

Sportu dużo jest za to w TVP Sport - to tematyczna stacja naziemna publicznego nadawcy, dostępna dla każdego posiadacza telewizora. Czy coraz bardziej będzie brała ona na siebie prezentowanie całego sportu, jaki ma telewizja publiczna? Sport był od zawsze obecny na jej ogólnotematycznych kanałach TVP 2 i TVP 1, które mają obecnie odpowiednio siedmiokrotnie i ośmiokrotnie większą oglądalność niż TVP Sport. Programy w nich emitowane trafiają do większej widowni i widza, który sam TVP Sport nie włącza.

Sport z TVP nagle zniknąć nie może. Regulują to umowy i kontrakty

Zostawiając na chwilę rozkład sportowych akcentów na różnych publicznych kanałach i ich dokumenty programowe, to warto podkreślić, że to, co oglądaliśmy i będziemy oglądać lub czego zabraknie w TVP jeśli chodzi o sport, jest wynikiem podpisanych umów i sublicencji. Te zawierane były w ostatnich miesiącach czy też latach i w zdecydowanej większości obejmowały dłuższą, sezonową lub kilkuletnią perspektywę.

Pozyskanie praw sportowych, to wynik wygrywanych przetargów, strategii biznesowych, umiejętnych negocjacji w sprawie sublicencji, w przypadku TVP czasem motywowanych misją publiczną, czasem względami politycznymi, czy też poparciem dla różnych inicjatyw prezesa publicznego nadawcy, który ma swoje priorytety.

Zdecydowana większość praw jest w Polsce zagospodarowana i wiadomo, co i u jakich nadawców, czy też grup medialnych kibice będą mogli oglądać. Trudno zatem zgodzić się z zawartą w Wiadomościach tezą, że "najlepszy sport" ma z TVP zniknąć. Niezależnie, w którym kanale TVP będzie pokazywany, publiczny nadawca przez najbliższe lata będzie pokazywał m.in.: mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, oraz zawody ME 2024 i 2028 i MŚ 2026, mecze reprezentacji kobiet, mistrzostwa świata i Europy koszykarzy i turnieje kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich, mistrzostwa świata i halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce, mistrzostwa Polski i wiele lekkoatletycznych mityngów, MŚ w kolarstwie torowym, szosowym i górskim, mecze reprezentacji Polski w hokeju czy rugby, czy też puchary świata w skokach narciarskich rozgrywane w Polsce. Na zagraniczne konkursy Pucharu Świata TVP straciła umowę na rzecz TVN i Eurosportu dwa lata temu. Niedawno TVP pozyskała też prawa m.in. do 1. ligi piłkarskiej i Pucharu Polski. Podsumowując, nic nieprzewidzianego czy zaskakującego w świecie transmisji sportowych dziać się nie powinno.

Co do prezentowanych w "Wiadomościach" obrazków z meczu siatkarzy, tu sytuacja jest specyficzna, choć też niezaskakująca. Prawa do meczów polskiej reprezentacji posiada Polsat. W dodatku nabył je niemal aż na dekadę. Chodzi tu m.in o mecze Ligi Narodów czy MŚ kobiet i mężczyzn, część z tych spotkań Polsat i tak musi pokazać w otwartej telewizji, co jest zapisana w ustawie o ważnych wydarzeniach społecznych. TVP w poprzednim roku nabyło sublicencję na spotkania Biało-Czerwonych, umowa obowiązywała do końca 2023 roku. Do tej pory nie udało się jej jednak przedłużyć. Co będzie dalej? Nie wiadomo. Czasu na negocjacje trochę jest, bo mecze Ligi Narodów Polska zacznie grać w maju. TVP będzie pokazywała natomiast mecze siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Niewiadomą wciąż jest też los jednego meczu w kolejce z piłkarskiej Ekstraklasy. TVP od kilkunastu miesięcy nie porozumiała się na sublicencję z posiadającym prawa do całych rozgrywek Canal+, mimo tego, że kilka razy była tego blisko, również w czasie wyborów parlamentarnych. To jedne z najdroższych praw telewizyjnych na rynku.