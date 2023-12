Lewandowska zebrała się na wyznanie. "Moja rodzina doświadczyła kryzysu"

Anna i Robert Lewandowscy często biorą udział w różnych akcjach charytatywnych, a w ostatnim czasie para odwiedziła jeden ze szpitali w Barcelonie. Lewandowscy odwiedziło jedną z tamtejszych lecznic dziecięcych, w której najmłodsi pacjenci zmagają się z poważnymi chorobami. Akcja została zorganizowana przy współpracy z fundacją klubu. "Dzisiaj odwiedziliśmy najodważniejsze dzieci, z których każde walczy w swojej własnej bitwie" - czytamy w opisie nagrania.

W ostatnim czasie Anna Lewandowska udzieliła wywiadu portalowi kobieta.onet.pl, w którym mówiła m.in. o życiu w Barcelonie. - Gdy mieszkaliśmy w Monachium, byłam całkowicie pochłonięta pracą. Wpadałam w jakiś wir, sama zastanawiałam się czasami, po co ja to robię? Mój mąż też zadawał mi to pytanie. Po przeprowadzce do Barcelony zmieniłam swoje podejście do życia, zaczęłam bardziej doceniać i czerpać z niego pełnymi garściami - powiedziała.

Anna Lewandowska opowiedziała o trudnym dzieciństwie i wartościom przekazywanym dzieciom

Lewandowska jest zaangażowana w akcję Szlachetnej Paczki i sama przyznała, że w dzieciństwie w jej domu nie było łatwo. - W dzieciństwie moja rodzina doświadczyła kryzysu finansowego, dlatego mam w sobie bardzo dużo zrozumienia, wrażliwości i empatii dla osób, które dotknęła bieda. Wiem, jak to jest i jak martwi się mama, która zastanawia się, czy uda jej się powiązać koniec z końcem każdego miesiąca - wyznała.

Zaznaczała, że tamto wspomnienie wpłynęło na jej empatię. - To doświadczenie zdecydowanie kształtuje moje podejście do pomagania innym. Choć nie ukrywam, że czasami udział w różnych akcjach charytatywnych przywołuje we mnie też przykre wspomnienia.

Anna Lewandowska dodała także, że stara się przekazywać te ważne wartości swoim córkom. - Z dziewczynkami często robimy porządki w domu i zabawki, którymi już się nie bawią, pakujemy do paczek i oddajemy potrzebującym. Wtedy tłumaczę im, dlaczego to robimy i wtedy padają pytania o to, dlaczego są rodziny, które nie mają pieniędzy. To są trudne rozmowy i trudne pytania, ale uważam, że trzeba je prowadzić i budować w dzieciach wrażliwość na odczucia i potrzeby innych - podkreśliła. Zdradziła także, że utrzymuje kontakt z osobami, którym w przeszłości pomogła, co pozwala zobaczyć obecną sytuację tych osób.