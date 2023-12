Tomaszewski miażdży Brauna. I to jak. "Nie mogę sobie wyobrazić" [WIDEO]

Blisko tydzień minął od skandalicznego zachowania Grzegorza Brauna, który w trakcie posiedzenia Sejmu wziął gaśnicę i ugasił palące się świece chanukowej menory w korytarzach budynku. Poseł Konfederacji błyskawicznie został ukarany przez prezydium Sejmu i wydalony z dalszych obrad, a jego zachowanie zostało potępione przez polskie środowisko polityczne. - To był chuligański wybryk. To nie może być tolerowane - podkreślał Apoloniusz Tajner, który w Sejmie reprezentuje Koalicję Obywatelską.

Jan Tomaszewski nie rozumie zachowania Grzegorza Brauna. "To powinno być przykładanie rozpatrzone przez sąd"

Zachowanie Grzegorza Brauna skomentował także Jan Tomaszewski, który w ostatnich wyborach parlamentarnych startował do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości. - Najbardziej wymowny jest fakt, że w tej chwili panuje wojna polsko-polska pomiędzy koalicją i opozycją, ale w tej sprawie wszyscy się zjednoczyli i powiedzieli, że tak dalej być nie może i trzeba z tym skończyć - ocenił w rozmowie z "Super Expressem".

- Zwracam się teraz do jednej i drugiej strony: zróbcie wszystko, żeby uchylić immunitet poselski temu panu, żeby został osądzony zgodnie z prawem. Bo jego to prawo jeszcze bardziej zobowiązuje niż nas, zwykłych Polaków - dodał Tomaszewski, podkreślając, że nie ciągle nie może uwierzyć w to, co zrobił poseł Konfederacji. - Nie mogę sobie wyobrazić, jak można coś takiego zrobić. To powinno być przykładnie, powtarzam przykładnie, rozpatrzone przez sąd - grzmiał.

Aktualnie sprawą Brauna zajmuje się warszawska prokuratura. Jednocześnie parlamentarzysta nie został wyrzucony z Konfederacji, a jedynie zawieszony w prawach członka ugrupowania.

Zachowanie Brauna szybko podchwycił Marcin Najman, który na konferencji przed galą Clout MMA również postanowił użyć gaśnicy. Wyskoczył z nią na scenę i zaatakował od tyłu siedzącego na kanapie Adriana Ciosa. - Święta, święta, k**** j*****! Święta, święta, k****! - krzyczał, spryskał rywala proszkiem i gonił po scenie.