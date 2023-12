Legendarny Garri Kasparow obejrzał serial Netflixa i nie wytrzymał. Poszło o Polskę

Garri Kasparow - były mistrz świata w szachach w latach 1985-1993 i legenda tej dyscypliny - znów mocno przysłużył się Polsce. Od pewnego czasu mężczyzna angażuje się politycznie. Aktywnie sprzeciwia się reżimowi Władimira Putina i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dlatego też kilka miesięcy temu otwarcie chwalił nasz kraj za solidarność z zaatakowanym narodem. - Polska stała się logistycznym centrum wolnego świata w walce z agresją Putina. Aktualnie patrzę na wszystko przez pryzmat wojny w Ukrainie i tym sposobem Polska postępuje najlepiej ze wszystkich krajów - mówił. Tym razem Polacy znów mogą być mu wdzięczni.

Kasparow nie owijał w bawełnę. Potężny zarzut do Netflixa. "Stalin zaatakował także Polskę"

Chodzi o reakcję szachisty na nową produkcję Netflixa "II wojna światowa: Historie z frontu". To serial dokumentalny opowiadający o II wojnie światowej, w którym możemy zobaczyć archiwalne nagrania oraz wywiady z przedstawicielami wszystkich stron konfliktu. Niestety jego autorzy "zapomnieli" o ważnym fakcie historycznym, co jest wyjątkowo krzywdzące dla Polski. - W nowym serialu dokumentalnym Netflixa "II wojna światowa: Historie z frontu" pominięto fakt, że Stalin zaatakował także Polskę w 1939 r. Wspomina się jedynie o ataku Niemiec. Nie jest wymagana duża szczegółowość, ale jest to istotny element kontekstu dla wielu aspektów wojny i okresu powojennego - napisał Kasparow na platformie X.

Tym samym rosyjski arcymistrz postanowił uświadomić światową opinię publiczną, że w pierwszym okresie wojny Hitler i Stalin byli sojusznikami. W Polsce jest to wiedza oczywista, ale na Zachodzie czy w samej Rosji już niekoniecznie. - ZSRR współpracował z nazistami, aby podzielić Europę. Stalin był gorącym partnerem Hitlera w rozpoczęciu II wojny światowej. O pakcie Ribbentrop-Mołotow zaprzeczano aż do upadku Związku Radzieckiego 50 lat później. Putin zrehabilitował go, a następnie zakazał wspominania o nim - dodał 60-latek.

Kasparow dał też jasno do zrozumienia, że autorów dokumentu nic nie tłumaczy. - Opowiedzenie tego w filmie dokumentalnym powinno zająć minutę. Stalin był sojusznikiem Hitlera aż do napaści Hitlera na ZSRR prawie dwa lata później i obsesji Rosji na punkcie hasła: "pokonaliśmy faszyzm!". Zawsze pomija tę niewygodną prawdę - zakończył.