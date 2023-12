Lewandowski pokazał, co zrobili razem z żoną. To chwyta za serce [WIDEO]

Nie od dziś wiadomo, że Robert i Anna Lewandowscy chętnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. W 2018 roku małżeństwo wspomogło finansowo Centrum Zdrowia Dziecka kwotą 500 tys. złotych, dzięki czemu placówka mogła dokończyć remont budynku. W 2016 roku celebryci przelali 100 tys. zł na pomoc Cyprianowi Gawłowi, u którego zdiagnozowano poważną wadę rozwojową. To tylko niektóre przykłady pomocy, jaką piłkarz obdarował potrzebujących.

Lewandowscy odwiedzili dziecięcy szpital w Barcelonie. Można się wzruszyć

Po transferze do FC Barcelony Robert Lewandowski i jego żona pomagają już nie tylko w Polsce, ale i w Hiszpanii. W czwartek 14 grudnia małżeństwo odwiedziło jeden z tamtejszych szpitali dziecięcych, w którym najmłodsi pacjenci zmagają się z poważnymi chorobami. Akcja została zorganizowana przy współpracy z fundacją klubu.

Krótki filmik z wizyty pojawił się na profilu Instagram Polaka. Na nagraniach widać, jak Lewandowscy chętnie spędzają czas z chorymi dziećmi, robią sobie zdjęcia, rozmawiają czy wymieniają uśmiechami. Wideo opublikowane przez 35-latka chwyta za serce.

"Dzisiaj odwiedziliśmy najodważniejsze dzieci, z których każde walczy w swojej własnej bitwie. Przebywanie z nimi i ich rodzinami oraz obserwowanie ich wytrwałości i odwagi było poruszające i nauczyło nas prawdziwego znaczenia siły i solidarności. Życzliwość może mieć ogromną moc, a dziś byliśmy świadkami, jak wnosi ona trochę więcej światła w ich dzień. Musimy nadal sobie pomagać, kochać się i walczyć o siebie nawzajem" - czytamy w opisie nagrania.

W komentarzach fani napastnika Barcelony docenili jego piękny gest. "Jest pan wspaniałym człowiekiem", "Lewy, jesteś najlepszy", "Proszę mnóżcie to dobro, sprawcie by dzieci choć na jeden dzień zapomniały o chorobie" - czytamy. W styczniu tego roku cała drużyna mistrzów Hiszpanii odwiedziła różne szpitale w Barcelonie. Wówczas 146-krotny kadrowicz wybrał się do placówki Sant Joan de Deu, w której przebywał dwuletni chłopiec z Polski.