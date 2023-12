Restauracja Lewandowskiego kusi potrawami na wigilię. Poznaliśmy ceny

W niedzielę podczas ligowego meczu z Gironą Robert Lewandowski przerwał passę spotkań bez strzelonego gola. 35-latek po niespełna miesiącu trafił do siatki, jednak finalnie Barcelona przegrała u siebie aż 2:4, przez co traci siedem punktów do lidera La Ligi. Kapitan naszej kadry nie jest w najlepszej formie. Z tego powodu coraz częściej hiszpańscy dziennikarze poruszają temat jego odejścia z zespołu mistrzów Hiszpanii. Jedno jest pewne - Lewandowski nie może narzekać na zarobki.

Znamy ceny wigilijnych potraw w restauracji Lewandowskiego. Karp za 36 zł

W pierwszym sezonie w barwach Barcelony Robert Lewandowski zarobił 20 milionów euro, a wraz z każdą kolejną kampanią kwota ta będzie wzrastać. Do zarobków piłkarza należy dodać również reklamy i współprace marketingowe, które 35-latek zawiera bardzo chętnie. W 2021 roku 146-krotny reprezentant Polski otworzył restaurację NINE's Restaurant & Sports Bar, która również generuje niemałe przychody.

Obecnie na kilkanaście dni przed wigilią lokal przedstawił ofertę świątecznych potraw, które można zamawiać do 17 grudnia. W karcie menu znalazło się wiele różnych dań. Jak prezentują się ich ceny? Za ballotine z karpia po żydowsku należy zapłacić 36 zł. 24 grudnia kojarzy się przede wszystkim z czerwonym barszczem. Klasyczny wariant tej zupy w restauracji Lewandowskiego kosztuje 12 zł za 250 ml. W ofercie znajdziemy również m.in. paszteciki z kapustą i grzybami czy pierogi ruskie, których ceny wynoszą kolejno 6 zł (40 g) i 24 zł (5 sztuk). W świątecznym menu znalazło się aż 18 dań.

Restauracja NINE's na ten moment posiada ocenę 4,2 na 5 gwiazdek. Tak zdecydowało 2460 internautów, którzy wystawiali noty lokalowi na platformie Google. Jak widać, oprócz klasycznych obiadów w knajpie Roberta Lewandowskiego można zamówić również dania na świąteczny stół.

Już w sobotę 16 grudnia kapitan reprezentacji Polski najprawdopodobniej będzie miał okazję na zdobycie kolejnych bramek w sezonie. O godz. 21:00 Barcelona w 17. kolejce La Ligi zmierzy się z Valencią. Piłkarze Xaviego będą walczyli o to, aby nie ponieść trzeciej porażki z rzędu. Dwa dni temu mistrzowie Hiszpanii przegrali 2:3 z Royal Antwerp w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów.